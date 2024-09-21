Ліга Європи

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги Європи, що відбудеться 25 вересня о 22:00.

У середу, 25 вересня, київське Динамо проведе номінально домашній та стартовий поєдинок основного етапу Ліги Європи, у якому суперником буде римський Лаціо.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, команда Олександра Шовковського розпочала єврокубковий сезон із кваліфікації Ліги чемпіонів, де пройшла Партизан та Рейнджерс, після чого поступилася Зальцбургу, вилетівши в основну стадію Ліги Європи.

Загалом в історії протистоянь Динамо та Лаціо чотири поєдинки, три з яких закінчилися перемогами "орлів", а ще один із нічийним результатом. Усі три гри пройшли в єврокубках, а останні матчі були у ЛЕ у сезоні-2017/18, коли кияни вдома поступилися римлянам (0:2) після виїзної нічиї (2:2).

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Лаціо:

Текстова онлайн-трансляція буде доступна у цій новині у день матчу.

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги Європи. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.

Зазначимо, що окрім Лаціо, суперниками киян будуть Рома, в якій виступає українець Артем Довбик, Ференцварош, Реал Сосьєдад, Вікторія Пльзень, Галатасарай, РФШ та Гоффенгайм.