Ліга Європи

Колумбійця вимушено замінили на 19-й хвилині зустрічі.

Динамо в першому турі основного раунду Ліги Європи-2024/25 приймає Лаціо в Гамбурзі.

Колектив Олександра Шовковського втратив центрального захисника Браяна Себальйоса в першому таймі зустрічі, за рахунку 1:0 на користь гостей. Замість 23-річного колумбійця на полі на 19-й хвилині з'явився Крістіан Біловар.

Зазначимо, що для орендованого у Форталези гравця матч проти Лаціо був четвертим у футболці "біло-синіх" і дебютним в єврокубках.

Нещодавно захисник відзначився своїм першим голом за київський клуб.

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