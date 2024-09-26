Ліга Європи

Півзахисник Лаціо прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Римський Лаціо напередодні обіграв київське Динамо у гостьовому матчі в рамках першого туру Ліги Європи УЄФА.

Динамо Київ — Лаціо 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри півзахисник "орлів" Фісайо Деле-Баширу оцінив виступ власної команди.

"Я дуже радий забитому голу і тому, що забив перед очима у наших гостьових уболівальників. Було важливо добре почати, і я задоволений своїм взаєморозумінням на полі з Булає Діа.

Я відчуваю себе щасливим у цій команді, у мене чудові стосунки з усіма, всі допомагають мені освоїтись, і я стаю все кращим і кращим. Ще й забив прекрасний гол сьогодні!

Я щасливий, перед грою я був упевнений в собі, знав, що ми здобудемо три очки, але також знав, що я повинен виконувати свою роботу. Гол і асист — це бонус, який робить мене щасливішим.

Адаптуватись у новій команді було непросто, рівень високий, але в роздягальні мені всі допомагають. Зараз легше? Ні, не легше, але я потроху виходжу на потрібний рівень.

Ми беремо участь у цьому змаганні для того, щоб його виграти, будемо міркувати по одній грі за раз і у нас обов'язково все вийде. Чи вивчив я вже якісь італійські слова? Чао!", — заявив нігерійський виконавець.

У наступному турі римський Лаціо прийматиме французьку Ніццу.