Півзахисник Лаціо прокоментував перемогу над Динамо Київ.
Фісайо Деле-Баширу, Getty Images
26 вересня 2024, 10:49
Римський Лаціо напередодні обіграв київське Динамо у гостьовому матчі в рамках першого туру Ліги Європи УЄФА.
Динамо Київ — Лаціо 0:3 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи
Після завершення гри півзахисник "орлів" Фісайо Деле-Баширу оцінив виступ власної команди.
"Я дуже радий забитому голу і тому, що забив перед очима у наших гостьових уболівальників. Було важливо добре почати, і я задоволений своїм взаєморозумінням на полі з Булає Діа.
Я відчуваю себе щасливим у цій команді, у мене чудові стосунки з усіма, всі допомагають мені освоїтись, і я стаю все кращим і кращим. Ще й забив прекрасний гол сьогодні!
Я щасливий, перед грою я був упевнений в собі, знав, що ми здобудемо три очки, але також знав, що я повинен виконувати свою роботу. Гол і асист — це бонус, який робить мене щасливішим.
Адаптуватись у новій команді було непросто, рівень високий, але в роздягальні мені всі допомагають. Зараз легше? Ні, не легше, але я потроху виходжу на потрібний рівень.
Ми беремо участь у цьому змаганні для того, щоб його виграти, будемо міркувати по одній грі за раз і у нас обов'язково все вийде. Чи вивчив я вже якісь італійські слова? Чао!", — заявив нігерійський виконавець.
У наступному турі римський Лаціо прийматиме французьку Ніццу.