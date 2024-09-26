Юрич, getty images
26 вересня 2024, 14:41
Головний тренер римської Роми Іван Юрич висловився про матч 1-го туру Ліги Європи з Атлетік Більбао. Його слова наводить офіційний сайт "вовків".
"Ми маємо вирішити, хто зіграє з Атлетіком. Ми, безумовно, зробимо кілька змін, але ми ще не вирішили, хто саме зіграє.
Ми готуємося до цієї гри так само, як і до всіх інших. Ми нічого не змінюємо — концепції ті ж самі. Я не відчуваю нічого особливого. Це все одно, що грати проти будь-якої іншої команди.
Вболівальники, як завжди, будуть підтримувати команду. Якщо ми будемо грати так, як грали у попередній грі, я впевнений, що ми отримаємо належну підтримку.
Чесно кажучи, я сподіваюся виграти у Атлетіка. Я думаю про підготовку до гри, намагаюся зробити правильний вибір. Це все, про що я думаю — я повністю зосереджений саме на цій грі, все інше мене не турбує.
Дібала? Це те, до чого нам потрібно бути дуже уважними. У нас фантастична команда тренерів з фітнесу. Він добре відновився після недільної гри, але нам потрібно оцінити ситуацію. Коли Пауло у формі, він особливий гравець. Ми постараємося зробити так, щоб він міг грати протягом всього сезону без травм.
У нас чудова команда. Я хотів би мати можливість використовувати 20 гравців і бути задоволеним. Очевидно, що ми не будемо ідеальними, але це нормально.
Коне — чудовий гравець, талановитий гравець, який прагне успіху. Я впевнений, що він буде вдосконалюватися в багатьох сферах. У нього багато потрібних нам якостей. Ми проведемо хороший сезон разом
Гуммельс? Я сподіваюся він скоро зможе зіграти за нас. Він поки що не в найкращій формі, але виглядає дуже позитивно. Включаючи те, як він поводився під час матчів. Він увійшов до роздягальні з деякою аурою. Ми провели деякі тренування, і я впевнений, що незабаром побачимо його на полі", — сказав Юрич.
Матч між Ромою та Атлетіком відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.