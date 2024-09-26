Ліга Європи

Довбику дадуть відпочити?

Головний тренер римської Роми Іван Юрич висловився про матч 1-го туру Ліги Європи з Атлетік Більбао. Його слова наводить офіційний сайт "вовків".

"Ми маємо вирішити, хто зіграє з Атлетіком. Ми, безумовно, зробимо кілька змін, але ми ще не вирішили, хто саме зіграє.

Ми готуємося до цієї гри так само, як і до всіх інших. Ми нічого не змінюємо — концепції ті ж самі. Я не відчуваю нічого особливого. Це все одно, що грати проти будь-якої іншої команди.

Вболівальники, як завжди, будуть підтримувати команду. Якщо ми будемо грати так, як грали у попередній грі, я впевнений, що ми отримаємо належну підтримку.