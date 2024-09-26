Ліга Європи

Розповідаємо про результати ще п'яти поєдинків турніру.

У рамках першого ігрового дня першого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА-2024/25 відбулися ще п'ять матчів.

Андерлехт стартував в оновленому турнірі з перемоги над Ференцварошем. Господарі поля могли втратити перевагу в два м'ячі через вилучення, але дозволили гостям скоротити своє відставання лише на один гол.

Андерлехт — Ференцварош 2:1

Голи: Версхарен, 60, Дольберг, 66 (пен.) — Траоре, 86

Андерлехт: Косеманс — Сарделла, Занка, Шимич, Ндіає (Фокет, 81) — Версхарен, Дендонкер, Струйкенс (Леоні, 69), Едозі (Ашімеру, 69) — Амузу (Ангуло, 40), Дольберг (Васкес, 69)

Ференцварош: Дібус — Ботка (Гартенманн, 76), Сіссе, Салай, Рамірес (Чивич, 76) — Абу Фані (Маїга, 71), Ромменс — Траоре, Захаріассен (Бен Ромдан, 71), Каді (Салданья, 71) — Варга

Попередження: Дольберг, Ангуло, Ашімеру — Сіссе, Захаріассен, Ботка, Чивич, Варга

Вилучення: Ангуло, 81 (друге попередження)

Галатасарай на власному полі розібрався з ПАОКом. Крапку в матчі поставив Мауро Ікарді, який з'явився на полі після виходу з лави запасних замість Віктора Осімгена.

Галатасарай — ПАОК 3:1

Голи: Баба, 48 (авт.), Акгюн, 76, Ікарді, 90+5 — Константеліас, 67

Галатасарай: Гювенч — Айхан (Єлерт, 84), Санчес, Бардакджи, Якобс — Г. Сара, Торрейра — Їлмаз (Батшуаї, 88), Мертенс (Демірбай, 78), Акгюн (Кутлу, 87) — Осімген (Ікарді, 78)

ПАОК: Котарскі — Хонні, Кендзьора, Коллі, Баба — Камара (Бакайоко, 81), оздоєв (Шваб, 77) — Живкович, Константеліас (Десподов, 77), Тайсон — чалов (Тіссудалі, 71)

Попередження: Айхан — оздоєв

Лудогорець не зумів бодай щось протиставити празькій Славії, гравці якої в кожному з таймів по разу скерували м'яч у ворота господарів поля.

Лудогорець — Славія (Прага) 0:2

Голи: Юрасек, 37, Хитіл, 65

Лудогорець: Падт — Вітри, Вердон, Алмейда, Сон — Нарессі (Чочев, 66), Секо, Пйотровські (Дуарте, 74) — Відаль (Маркус, 74), Дуа (Камара, 66), Рік (Русєв, 83)

Славія (Прага): Кінскі — Голеш, Зіма, Боржил — Валлем, Дорлі, Зафейріс (Міше, 80), Діуф (Змрзли, 74) — Юрасек (Лінгр, 60), Хори (Хитіл, 59), Провод (Пребсл, 80)

Попередження: Нарессі, Відаль — Хори, Діуф, Боржил

Гоффенгайм не дозволив Мідтьюлланну стартувати з домашньої перемоги, вирвавши нічию на останній хвилині основного часу.

Мідтьюлланн — Гоффенгайм 1:1

Голи: Осоріо, 42 — Мерштедт, 90

Мідтьюлланн: Олафссон — Мбабу, Діао, Бех Серенсен, Андерссон (Єнсен, 77) — Осоріо (Бисков, 74), Мартінес, Кастільйо (Браво, 74), Шимшир (Аскільдсен, 77) — Чілуф'я, Франкуліно (Кухта, 63)

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Грілліч, Нсокі (Дрекслер, 73) — Жандре (Кадержабек, 66), Тохумджу, Бішоф, Бюльтер (Мерштедт, 73) — Брун Ларсен (Прасс, 60), Табакович (Беріша, 60), Гложек

Попередження: Осоріо

Ніцца та Реал Сосьєдад сильнішого не виявили, обмінявшись голами. Від потенційної поразки гостей врятував Алекс Реміро, який парирував удар Еванна Гессана з 11-метрової позначки за рахунку 1:1.

Ніцца — Реал Сосьєдад 1:1

Голи: Росаріо, 45 — Барренечеа, 18

На 55-й хвилині Гессан не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Ніцца: Булка — Ндаїшіміє, Бомбіто, Данте — Клосс, Росаріо, Луше (Ндомбеле, 68), Бар — Буанані (Діоп, 68), Мукоко (Оракпо, 74), Гессан

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола (Арамбуру, 60), Мартін, Субельдія, Пачеко, Муньйос (Лопес, 60) — Мендес (Сучич, 69), Субіменді, Марін — Оярсабаль (Оскарссон, 79), Барренечеа (Бекер, 60)

Попередження: Росаріо, Гессан — Субіменді, Одріосола, Пачеко