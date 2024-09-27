Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 26 вересня 2024 року.
Ліон — Олімпіакос, Getty Images
27 вересня 2024, 09:23
Ліон у матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі впевнено обіграв Олімпіакос (2:0).
Перемогу французькій команді забезпечили забиті м'ячі у виконанні Шеркі та Бенрахма, які відзначилися голами у другому таймі.
Український форвард Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Олімпіакосу та провів на полі 60 хвилин.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліон — Олімпіакос у рамках першого туру Ліги Європи УЄФА-2024/25:
Ліон — Олімпіакос 2:0
Голи: Шеркі, 65, Бенрахма, 71.
Ліон: Перрі — Мейтленд-Найлз, Мата, Чалета-Цар, Тальяфіко — Толіссо, Матич (Тессманн, 67), Шеркі (Бенрахма, 67) — Фофана (Заха, 67), Ляказетт (Мікаутадзе, 74), Нуама (Діавара, 81).
Олімпіакос: Цолакіс — Рецос (Нтої, 83), Карму, Пірола (Стаменич, 68) — Родіней, Шикінью (Вельде, 83), Д. Гарсія (Вілліан, 68), Ессе, Ортега — Яремчук (Костулас, 60), Ель-Каабі.
Попередження: Тальяфіко — Д. Гарсія, Ессе, Родіней.