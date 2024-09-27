Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 26 вересня 2024 року.

У матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи Рома на своєму полі упустила перемогу над Атлетіком. Матч закінчився із рахунком 1:1.

"Вовки" відкрили рахунок на 32 зусиллями українського форварда Артема Довбика, який головою замкнув навісну передачу Анхеліньйо.

Однак на 85 хвилині "баски" зрівняли цифри на табло завдяки голу Паредеса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Атлетік у рамках першого туру Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Рома — Атлетік 1:1

Голи: Довбик, 32 — А. Паредес, 85.

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік (Абдулхамід, 71), Коне (Л. Паредес, 81), Крістанте, Бальданці (Пізіллі, 63), Анхеліньйо — Дібала (Суле, 46), Довбик (Шомуродов, 81).

Атлетік: Агірресабала — Горосабель (Де Маркос, 69), Вівіан (Нуньєс, 80), А. Паредес, Берчіче — Прадос (Еррера, 60), Галаррета — І. Вільямс, У. Гомес (Беренгер, 69), Джало (Н. Вільямс, 60) — Гурусета.

Попередження: Коне, Бальданці — Горосабель, Берчіче, Де Маркос, Н. Вільямс.