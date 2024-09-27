Футболіст відзначився в матчі ЛЄ.
Соланке, gettyimages
27 вересня 2024, 13:43
Нападник Тоттенгема Домінік Соланке прокоментував перемогу над Карабахом (3:0) в матчі ЛЄ.
"Хлопці наполегливо боролися, залишившись вдесятьох досить рано, і це могла бути важка гра, але ми трималися, дотримувалися ігрового плану, і я думаю, що це продемонструвало дух усієї команди.
Очевидно, що ми готувалися до матчу о 20:00, але потім його відклали. Нам довелося змістити нашу підготовку. Ми залишалися готовими. Ми могли б почати краще, але я думаю, що ми влилися в гру і виконали свою роботу.
Думаю, я ще можу набрати оптимальну форму. Очевидно, що травма кісточки, яку я отримав на початку сезону, збила мене з ритму. Але я вже провів кілька ігор, тож сподіваюся, що зможу продовжувати, забивати і допомагати команді", — сказав Соланке.