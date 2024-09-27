Україна

Хавбек криворізького клубу поділився своїми думками перед грою з Олександрією.

Півзахисник Кривбасу Джихад Бізімана прокоментував майбутній матч УПЛ проти Олександрії.

"Знаємо, що Олександрія — один з лідерів сезону і досі не програла жодного матчу. Налаштовуємося на важке протистояння, але ми до цього готові. Це наші географічні сусіди: місто Олександрія не дуже далеко від Кривого Рогу. Тому це буде справді цікаве протистояння, можна сказати, своєрідне дербі. Всі хлопці розуміють, що Олександрія показує чудовий футбол. Ми готові до цього матчу і психологічно, і фізично, та налаштовані тільки на перемогу.

Мій гол у ворота Олександрії у минулому матчі був чудовим, він допоміг команді, адже нам потрібні були очки. Гол на останніх хвилинах приносить неймовірні емоції. Але той матч — вже історія. До того ж, ми аналізували, що нинішня Олександрія — це зовсім інша команда. Має нових гравців та показує вже інший футбол.

Коли змінюються футболісти, змінюється і манера гри команди. У минулому сезоні їх гра була небезпечною, вони більше грали на оборону, ризикували, внаслідок чого робили помилки. Але цього сезону, я думаю, все змінилося, адже зʼявилося багато досвідчених гравців, які намагаються грати більш гостро", — наводить слова Бізімани прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Олександрія відбудеться завтра, 28 вересня, о 13:00 за Києвом.