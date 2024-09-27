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Усі деталі нової схеми солідарного розподілу буде повідомлено найближчими тижнями.

У чеській Празі відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому було ухвалено низку важливих рішень у європейському футболі. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Ще минулого року УЄФА ухвалив рішення збільшити розподіл виплат солідарності для клубів, які не беруть участь у клубних турнірах УЄФА, на цикл 2024-2027 років, згідно з яким ця сума зросте з 4 до 7 відсотків прогнозованого доходу 4,4 млрд євро. Таким чином, сума сягнула позначки 308 млн євро — збільшення майже на 80% порівняно з попереднім циклом.

Було підтверджено обмеження розподілу серед п’яти найкращих асоціацій (Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції): кожна з них отримає по 10 млн євро. Таким чином, кошти, доступні для решти 50 асоціацій, збільшаться з поточних 135 млн євро до загальної суми 258 млн євро. 70% цих сум розподілятиметься залежно від їхньої позиції в списку доступу УЄФА, тоді як 30% буде пропорційно сумам, отриманим найприбутковішим клубом кожної асоціації, що є інноваційною концепцією, спрямованою прямо на конкурентний баланс у внутрішніх лігах.

Основні принципи розподілу:

— кошти зарезервовано для клубів вищого дивізіону, які не беруть участі у фазах Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та Ліги конференцій УЄФА;

— ці кошти призначені для підтримки конкурентного балансу в лігах вищого дивізіону Європи, де деякі клуби отримують вигоду від додаткових джерел доходу завдяки участі в європейських змаганнях;

— частина коштів може бути спрямована до клубів другого дивізіону за згодою клубів вищого дивізіону;

— кошти покращують або зміцнюють клубні структури та стандарти управління, тим самим сприяючи здоровому розвитку європейського клубного футболу;

— аби мати право на отримання цих виплат, клуби повинні відповідати певним критеріям ліцензування клубів УЄФА, причому критерії підготовки молоді все ще є визначальним елементом.

Усі деталі нової схеми солідарного розподілу буде повідомлено найближчими тижнями.

Також УЄФА заявив, що муніципалітет Мілана не зміг гарантувати, що стадіон Сан-Сіро та його околиці не постраждають від ремонтних робіт під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2027 року. Через це було вирішено не призначати фінал у Мілані і знову відкрити тендерний процес для визначення відповідного місця. Рішення очікується в травні/червні 2025 року.