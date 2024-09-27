Німеччина

Досвідчений голкіпер готується повернутися на поле.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр незабаром може повернутися на поле. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, 38-річний німець відновився після травми і вже розпочав тренування у загальній групі команди Венсана Компані.

До цього він пропустив кілька тренувань через м'язове ушкодження стегна, яке він отримав у матчі Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (9:2). Також він пропустив зустріч із Вердером (5:0).

Свій найближчий матч Баварія проведе проти Баєра. Гра відбудеться завтра, 28 вересня, о 19:30 за Києвом.