Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Тарас Михавко, ДК
30 вересня 2024, 17:17
У четвер, 3 жовтня, у Зінсхаймі в рамках 2-го туру загального раунду Ліги Європи Гоффенгайм прийматиме Динамо.
Початок гри – о 19:45 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку для українських уболівальників буде доступна за передплатою медіасервісу MEGOGO на каналі "Футбол 1".
У першому турі нового сезону ЛЄ, що проходить в оновленому форматі, Динамо розгромно програло італійському Лаціо (0:3), а Гоффенгайм у Данії поділив очки з Мітьюлландом (1:1).
Окрім Лаціо та Гофенгайма підопічні Шовковського зіграють проти Ференцвароша, Вікторії Плзень, РФШ, Роми, Реал Сосьєдада та Галатасарая.
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Гоффенгайм — Динамо на нашому сайті.