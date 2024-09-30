Ліга Європи

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У четвер, 3 жовтня, у Зінсхаймі в рамках 2-го туру загального раунду Ліги Європи Гоффенгайм прийматиме Динамо.

Початок гри – о 19:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку для українських уболівальників буде доступна за передплатою медіасервісу MEGOGO на каналі "Футбол 1".

У першому турі нового сезону ЛЄ, що проходить в оновленому форматі, Динамо розгромно програло італійському Лаціо (0:3), а Гоффенгайм у Данії поділив очки з Мітьюлландом (1:1).

Окрім Лаціо та Гофенгайма підопічні Шовковського зіграють проти Ференцвароша, Вікторії Плзень, РФШ, Роми, Реал Сосьєдада та Галатасарая.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Гоффенгайм — Динамо на нашому сайті.