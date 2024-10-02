Український нападник Роми Артем Довбик може пропустити майбутній матч другого туру основного етапу Ліги Європи проти шведського Ельфсборга. Про це повідомляє RomaPress.

За інформацією джерела, тренерський штаб на чолі з Іваном Юричем хоче провести ротацію складу в єврокубковому матчі, щоб дати лідерам команди відпочинок у напруженому календарі.

Крім Довбика, це стосується таких гравців, як Пауло Дібала, Джанлука Манчіні та Лоренцо Пеллегріні, які останнім часом мали проблеми зі здоров'ям.

Цього сезону Довбик провів сім матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, матч Ельфсборг — Рома відбудеться у четвер, 3 жовтня, о 22:00 за Києвом.