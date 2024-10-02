Ліга Європи

Українцю та іншим лідерам команди може бути наданий відпочинок.

Український нападник Роми Артем Довбик може пропустити майбутній матч другого туру основного етапу Ліги Європи проти шведського Ельфсборга. Про це повідомляє RomaPress.

За інформацією джерела, тренерський штаб на чолі з Іваном Юричем хоче провести ротацію складу в єврокубковому матчі, щоб дати лідерам команди відпочинок у напруженому календарі.

Крім Довбика, це стосується таких гравців, як Пауло Дібала, Джанлука Манчіні та Лоренцо Пеллегріні, які останнім часом мали проблеми зі здоров'ям.

Цього сезону Довбик провів сім матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, матч Ельфсборг — Рома відбудеться у четвер, 3 жовтня, о 22:00 за Києвом.