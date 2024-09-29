Італія

Рома з Довбиком здобула вольову перемогу над Венецією

Команда Івана Юрича знову пропустила на Стадіо Олімпіко, після чого ледь устигла вирвати три очки.

Рома — Венеція, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рома — Венеція 2:1

Голи: Крістанте, 75, Пізіллі, 83 — Пох’янпало, 44



Рома: Свілар — Манчіні (Бальданці, 58), Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Коне (Пізіллі, 58), Крістанте, Ель Шаараві — Суле (Ермосо, 85), Пеллегріні (Паредес, 80) — Довбик.



Венеція: Йоронен — Кандела (Гютк’єр, 85), Свобода, Ідзес — Дзампано, Ніколуссі Кавілья (Андерсен, 77), Бузіо, Гапс — Орістаніо (Чрнігой, 77), Еллертссон (Думбія, 77) — Пох’янпало (Раймондо, 85).



Попередження: Ідзес, Кандела