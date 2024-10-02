Ліга Європи

Керманич Динамо дав свій коментар перед матчем Ліги Європи.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ перед виїзним поєдинком із Гоффенгаймом у Лізі Європи, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Керманич "біло-синіх" висловився щодо того, в якому стані його підопічні підходять до завтрашньої дуелі, а також поділився, як команда подолала дорогу до Німеччини цього разу.

"Так, звичайно, логістика дуже складна, враховуючи, яка ситуація в нашій країні через війну, що прийшла до нас із боку росії — країни, яка знищує наші будинки, цілі регіони, вбиває наших людей. Вона принесла багато проблем, багато горя, і, думаю, ніхто не думав, що у XXI сторіччі таке можливе. Зараз ми бачимо, що ситуація погіршується в багатьох регіонах, як і загалом у світі.

Ці умови, безумовно, накладають певний відбиток, і логістика наша стала набагато складнішою. Але ми до цього вже майже звикли, готові до цього, тож я не хочу жалітися в жодному разі. Ми пристосовуємося до цього й робимо все можливе, аби наші подорожі були максимально комфортними.

Якщо брати до уваги весь час, проведений у дорозі, то ми виїхали позавчора ввечері, а дісталися Хоффенхайму вчора ввечері. Провели невелике тренування — навіть сказав би розминку, оскільки після такої дороги складно щось відпрацьовувати", — зазначив Шовковський.

Спеціаліст також розповів, чи аналізував він матч Бундесліги Гоффенгайм — Вердер (3:4), який відбувся в неділю, 29 вересня.

"Я би не брав до уваги результат матчу з Вердером, адже ми знаємо, як розвивалися події на полі. За перші 14-15 хвилин Гоффенгайму вдалося тричі забити, а після вилучення, що сталося на 18-й хвилині, уже почали забивати гості, зрівнявши рахунок ще в першому таймі, а після перерви забивши переможний м'яч та здобувши залікові три пункти.

Ми чудово розуміємо, що з німецькими командами завжди непросто грати. Гоффенгайм минулого сезону виступав дуже добре, у цьому поки не може знайти свою гру, але це в жодному разі не свідчить про слабкість команди. Багато виконавців грають на дійсно високому рівні й загроза може виходити від будь-якої ланки", — заявив головний тренер Динамо.

Раніше стало відомо, що "біло-синім" у цій зустрічі не допоможуть Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський.

Нагадаємо, столичний клуб гостюватиме в Гоффенгайма в рамках другого туру основного етапу Ліги Європи завтра, 3 жовтня (початок — о 19:45 за київським часом).