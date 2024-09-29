Німеччина

Бременці сповна скористалися вилученням із боку суперника.

У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги-2024/25 Гоффенгайм приймав Вердер на ПреЗеро Арені.



Господарі поля дуже швидко сформували перевагу в три голи завдяки результативним ударам Бюльтера (дубль) та Гложека. Трохи пізніше колектив Пеллегріно Матараццо залишився в меншості через вилучення Нсокі. Гості встигли відновити паритет ще за підсумками першого тайму. Три очки команді Оле Вернера принесли гол Малатіні та хет-трик Стаге.

Гоффенгайм зазнав четвертої поспіль поразки в чемпіонаті Німеччини, тоді як у першому турі Ліги Європи команда зіграла внічию з Мідтьюлланном у Данії (1:1). У четвер, 3 жовтня (початок — о 19:45 за Києвом), німецький клуб прийматиме Динамо в другому турі ЛЄ.

Гоффенгайм — Вердер 3:4

Голи: Бюльтер, 5, 8, Гложек, 12 — Малатіні, 21, Стаге, 26, 39, 49

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Грілліч (Штах, 46), Нсокі — Кадержабек (Брун Ларсен, 76), Бішоф, Тохумджу, Прасс (Жандре, 46) — Гложек, Бюльтер (Мурштедт, 69) — Беріша (Дрекслер, 28)

Вердер: Цеттерер — Малатіні, Штарк (Піпер, 58), Юнг — Агу, Лінен (Альверо, 76), Кьон (Деман, 76) — Шмід (Топп, 76), Стаге — Дукш (Грюль, 88), Вайзер

Попередження: Тохумджу, Штах, Дрекслер — Кьон, Стаге, Топп

Вилучення: Нсокі, 18