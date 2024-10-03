Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Гоффенгайм та Динамо Київ.

Німецький Гоффенгайм та київське Динамо зіграють у другому турі Ліги Європи УЄФА на Райн-Неккар-Арені.

Пеллегріно Матараццо, після поразки від бременського Вердера (3:4), залучив до стартового складу Штаха в трійці центральних захисників, тоді як Жандре гратиме на правому фланзі, а Крамарич повернеться в пару під нападником Мерштедтом.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги в дербі над Лівим Берегом (3:0), використав із перших хвилин Дубінчака ліворуч у захисті, тоді як Михайленко та Шапаренко гратимуть у центрі поля, а Волошни розташується праворуч в атаці.

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Штах, Нсокі — Жандре, Бішоф, Грілліч, Прасс — Крамарич, Гложек — Мерштедт.

Запасні: Філіпп, Дрекслер, Тохумку, Бюльтер, Табакович, Брун Ларсен, Чавес.



Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Бражко, Шапаренко — Волошин, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Дячук, Шепелєв, Рубчинський, Андрієвський, Тимчик, Герреро, Біловар, Піхальонок.



Гра Гоффенгайм — Динамо Київ почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.