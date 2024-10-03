Ліга Європи

Відбулися перші матчі другого туру другого за значимістю єврокубку.

Сьогодні, 3 жовтня, відбуваються матчі другого туру основного етапу Ліги Європи.

У першому матчі шведський Мальме в гостях обіграв азербайджанський Карабах із рахунком 2:1. Перемогу шведській команді приніс оформлений дубль у виконанні Ботгейма, у господарів поля єдиний м'яч забив Жуніньо.

Карабах - Мальме 1:2

Голи: Жуніньо, 15 — Ботгейм, 19, 47.

У другій зустрічі римський Лаціо розібрався з французькою Ніццею з рахунком 4:1. У складі "орлів" голами відзначилися Педро, Кастельянос, який оформив дубль та Дзакканьї, який забив із пенальті. Гості мають точний удар на рахунку Бога.

Лаціо — Ніцца 4:1

Голи: Педро, 20, Кастельянос, 35, 53, Дзакканьї, 67 (пен) — Бога, 41.

У третьому поєдинку датський Мідтьюлланн в гостях обіграв ізраїльський Маккабі Тель-Авів з рахунком 2:0 завдяки голам у виконанні Француліно та Чілуф'ї.

Маккабі Тель-Авів — Мідтьюлланн 0:2

Голи: Француліно, 39, Чілуф'я, 89.

Грецький Олімпіакос, у якому виступає український форвард Роман Яремчук, впевнено обіграв португальську Брагу з рахунком 3:0. За греків забивали Ессе та Ель-Кабі, який оформив дубль. Яремчук весь поєдинок провів на лаві запасних.

Олімпіакос — Брага 3:0

Голи: Ель-Кабі, 45, 59, Ессе, 53.

Іспанський Реал Сосьєдад на своєму полі поступився Андерлехту з рахунком 1:2. Перемогу бельгійцям забезпечили голи Вазкеса та Леоні, а в іспанців гол на рахунку Маріна.

Рел Сосьєдад — Андерлехт 1:2

Голи: Марін, 5 — Вазкес, 28, Леоні, 39.

Результативною нічиєю закінчився матч між латвійським РФШ та турецьким Галатасараєм. Команди забили по два м'ячі: у латишів голи на рахунку Ікауньєкса та Одішарії, а у турків — Мертенса та Акгюна.

РФШ — Галатасарай 2:2

Голи: Ікауньєкс, 40, Одішарія, 55 — Мертенс, 38, Акгюн, 38.

Празька Славія на своєму полі поділила очки із нідерландським Аяксом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні ван ден Бомена, господарі поля відповіли влучним ударом Хорі. При цьому нідерландці закінчували зустріч у меншості після вилучення Бааса на 75 хвилині.

Славія Прага — Аякс 1:1

Голи: Хорі, 67 — ван ден Бомен, 18.

Вилучення: Баас, 75 (Аякс, друга жовта).

Насамкінець Тоттенгем у гостях здобув перемогу над угорським Ференцварошем з рахунком 2:1. У складі "шпор" забивали Сарр та Джонсон, а у угорців результативний удар на рахунку Варги.

Ференцварош — Тоттенгем 1:2

Голи: Варга, 90 — Сарр, 23, Джонсон, 86.