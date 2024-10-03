Відбулися перші матчі другого туру другого за значимістю єврокубку.
Олімпіакос - Брага, Getty Images
03 жовтня 2024, 21:48
Сьогодні, 3 жовтня, відбуваються матчі другого туру основного етапу Ліги Європи.
У першому матчі шведський Мальме в гостях обіграв азербайджанський Карабах із рахунком 2:1. Перемогу шведській команді приніс оформлений дубль у виконанні Ботгейма, у господарів поля єдиний м'яч забив Жуніньо.
Карабах - Мальме 1:2
Голи: Жуніньо, 15 — Ботгейм, 19, 47.
У другій зустрічі римський Лаціо розібрався з французькою Ніццею з рахунком 4:1. У складі "орлів" голами відзначилися Педро, Кастельянос, який оформив дубль та Дзакканьї, який забив із пенальті. Гості мають точний удар на рахунку Бога.
Лаціо — Ніцца 4:1
Голи: Педро, 20, Кастельянос, 35, 53, Дзакканьї, 67 (пен) — Бога, 41.
У третьому поєдинку датський Мідтьюлланн в гостях обіграв ізраїльський Маккабі Тель-Авів з рахунком 2:0 завдяки голам у виконанні Француліно та Чілуф'ї.
Маккабі Тель-Авів — Мідтьюлланн 0:2
Голи: Француліно, 39, Чілуф'я, 89.
Грецький Олімпіакос, у якому виступає український форвард Роман Яремчук, впевнено обіграв португальську Брагу з рахунком 3:0. За греків забивали Ессе та Ель-Кабі, який оформив дубль. Яремчук весь поєдинок провів на лаві запасних.
Олімпіакос — Брага 3:0
Голи: Ель-Кабі, 45, 59, Ессе, 53.
Іспанський Реал Сосьєдад на своєму полі поступився Андерлехту з рахунком 1:2. Перемогу бельгійцям забезпечили голи Вазкеса та Леоні, а в іспанців гол на рахунку Маріна.
Рел Сосьєдад — Андерлехт 1:2
Голи: Марін, 5 — Вазкес, 28, Леоні, 39.
Результативною нічиєю закінчився матч між латвійським РФШ та турецьким Галатасараєм. Команди забили по два м'ячі: у латишів голи на рахунку Ікауньєкса та Одішарії, а у турків — Мертенса та Акгюна.
РФШ — Галатасарай 2:2
Голи: Ікауньєкс, 40, Одішарія, 55 — Мертенс, 38, Акгюн, 38.
Празька Славія на своєму полі поділила очки із нідерландським Аяксом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні ван ден Бомена, господарі поля відповіли влучним ударом Хорі. При цьому нідерландці закінчували зустріч у меншості після вилучення Бааса на 75 хвилині.
Славія Прага — Аякс 1:1
Голи: Хорі, 67 — ван ден Бомен, 18.
Вилучення: Баас, 75 (Аякс, друга жовта).
Насамкінець Тоттенгем у гостях здобув перемогу над угорським Ференцварошем з рахунком 2:1. У складі "шпор" забивали Сарр та Джонсон, а у угорців результативний удар на рахунку Варги.
Ференцварош — Тоттенгем 1:2
Голи: Варга, 90 — Сарр, 23, Джонсон, 86.