Ліга Європи

Відбулися заключні матчі другого туру другого за значимістю єврокубку.

Сьогодні, 3 жовтня, відбулися заключні матчі другого туру основного етапу Ліги Європи.

У першому матчі Рома в гостях мінімально поступилася Ельфсборгу з рахунком 0:1. Єдиний м'яч забив Байду наприкінці першого тайму, коли реалізував пенальті.

Український форвард Артем Довбик вийшов на поле на 65 хвилині, але врятувати свою команду від поразки не зміг.

Ельфсборг — Рома 1:0

Гол: Байду, 44 (пен).

У другому матчі Атлетік обіграв АЗ із рахунком 2:0 завдяки голам у виконанні Іньякі Вільямса та Сансета у другій половині зустрічі.

Атлетік — АЗ 2:0

Голи: І. Вільямс, 72, Сансет, 86.

У третьому матчі Бешикташ поступився Айнтрахту з рахунком 1:3. У складі команди з Франкфурта забивали Мармош, Діна Ебімбе та Кнауфф, а у господарів поля — Масуаку. При цьому на 27 хвилині Іммобіле не реалізував пенальті.

Бешикташ — Айнтрахт 1:3

Голи: Масуаку, 90+3 — Мармош, 19, Діна Ебімбе, 22, Кнауфф, 82.

На 27 хвилині Іммобіле (Бешикташ) не реалізував пенальті.

Вікторія Пльзень на своєму полі поділила очки із Лудогорцем. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Вікторія Пльзень — Лудогорець 0:0

Стяуа в гостях здобула перемогу над ПАОКом з рахунком 1:0, а автором переможного голу став Бірліджи, який забив на восьмій компенсованій хвилині до першого тайму. При цьому румуни з 56 хвилини грали в меншості після вилучення Олару за другу жовту картку.

ПАОК — Стяуа 0:1

Гол: Бірліджа, 45+8.

Вилучення: Олару, 56 (Стяуа, друга жовта).

Ліон у гостях розгромив Рейнджерс із рахунком 4:1. У складі французів оформленими дублями відзначилися Фофана та Ляказетт. У шотландців точний удар на рахунку Лоренса.

Рейнджерс — Ліон 1:4

Голи: Лоренс, 14 — Фофана, 10, 55, Ляказетт, 19, 45+1.

Бельгійський Юніон та норвезький Буде-Глімт не змогли порадувати вболівальників забитими м'ячами – матч закінчився нульовою нічиєю.

Юніон — Буде-Глімт 0:0

Насамкінець Твенте поділив очки з Фенербахче. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів поля у виконанні Влапа гості відповіли результативним ударом Тадича.

Твенте — Фенербахче 1:1

Голи: Влап, 29 — Тадич, 71.