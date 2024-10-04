Відбулися заключні матчі другого туру другого за значимістю єврокубку.
Ельфсборг - Рома, Getty Images
04 жовтня 2024, 00:06
Сьогодні, 3 жовтня, відбулися заключні матчі другого туру основного етапу Ліги Європи.
У першому матчі Рома в гостях мінімально поступилася Ельфсборгу з рахунком 0:1. Єдиний м'яч забив Байду наприкінці першого тайму, коли реалізував пенальті.
Український форвард Артем Довбик вийшов на поле на 65 хвилині, але врятувати свою команду від поразки не зміг.
Ельфсборг — Рома 1:0
Гол: Байду, 44 (пен).
У другому матчі Атлетік обіграв АЗ із рахунком 2:0 завдяки голам у виконанні Іньякі Вільямса та Сансета у другій половині зустрічі.
Атлетік — АЗ 2:0
Голи: І. Вільямс, 72, Сансет, 86.
У третьому матчі Бешикташ поступився Айнтрахту з рахунком 1:3. У складі команди з Франкфурта забивали Мармош, Діна Ебімбе та Кнауфф, а у господарів поля — Масуаку. При цьому на 27 хвилині Іммобіле не реалізував пенальті.
Бешикташ — Айнтрахт 1:3
Голи: Масуаку, 90+3 — Мармош, 19, Діна Ебімбе, 22, Кнауфф, 82.
На 27 хвилині Іммобіле (Бешикташ) не реалізував пенальті.
Вікторія Пльзень на своєму полі поділила очки із Лудогорцем. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Вікторія Пльзень — Лудогорець 0:0
Стяуа в гостях здобула перемогу над ПАОКом з рахунком 1:0, а автором переможного голу став Бірліджи, який забив на восьмій компенсованій хвилині до першого тайму. При цьому румуни з 56 хвилини грали в меншості після вилучення Олару за другу жовту картку.
ПАОК — Стяуа 0:1
Гол: Бірліджа, 45+8.
Вилучення: Олару, 56 (Стяуа, друга жовта).
Ліон у гостях розгромив Рейнджерс із рахунком 4:1. У складі французів оформленими дублями відзначилися Фофана та Ляказетт. У шотландців точний удар на рахунку Лоренса.
Рейнджерс — Ліон 1:4
Голи: Лоренс, 14 — Фофана, 10, 55, Ляказетт, 19, 45+1.
Бельгійський Юніон та норвезький Буде-Глімт не змогли порадувати вболівальників забитими м'ячами – матч закінчився нульовою нічиєю.
Юніон — Буде-Глімт 0:0
Насамкінець Твенте поділив очки з Фенербахче. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів поля у виконанні Влапа гості відповіли результативним ударом Тадича.
Твенте — Фенербахче 1:1
Голи: Влап, 29 — Тадич, 71.