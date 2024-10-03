Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що проходить 3 жовтня 2024 року.

У матчі другого туру основного етапу Ліги Європи німецький Гоффенгайм на своєму полі приймає київське Динамо.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 22 хвилині Адам Гложек у центрі штрафного майданчика спокійно замкнув простріл з правого флангу від Валантена Жандре.

Гол Гложека:

Загалом за статистикою першого тайму команда Олександра Шовковського нічим не поступалася Гоффенгайму і навіть мала кілька шансів біля чужих воріт.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Гоффенгайм – Динамо Київ.