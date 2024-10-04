Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 3 жовтня 2024 року.
Порту — Манчестер Юнайтед, Getty Images
04 жовтня 2024, 07:50
Манчестер Юнайтед у матчі другого туру основного етапу Ліги Європи врятувався від поразки проти Порту. Матч закінчився із рахунком 3:3.
Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині зусиллями Рашфорда, а потім на 20 хвилині Гойлунн подвоїв перевагу "червоних дияволів".
Однак потім "дракони" зібралися і ще до перерви зрівняли цифри на табло — авторами голів стали Пепе та Омородіон.
На старті другого тайму Порту вийшов уперед завдяки Омородіону, який оформив дубль, проте на другій компенсованій хвилині Магвайр у своєму стилі врятував МЮ від поразки.
Також зазначимо, що з 80 хвилини команди Еріка тен Гага грала в меншості після вилучення Фернандеша, який отримав другу жовту картку.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Манчестер Юнайтед у рамках 2 туру Ліги Європи-2024/25:
Порту — Манчестер Юнайтед 3:3
Голи: Пепе, 27, Омородіон, 34, 50 - Рашфорд, 7, Гойлунн, 20, Магвайр, 90+2.
Порту: Кошта — Маріу Лопеш, Педру, Перес, Моура — Гонсалес, Еуштакіу (Вієйра, 77), Варела (Лоудер, 90) — Пепе (Фернандеш, 63), Омородіон (Груїч, 77), Галено.
Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт (Еванс, 78), Мартінес (Магвайр, 78), Далот — Каземіро, Еріксен — Діалло (Антоні, 68), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 46) — Гойлунн (Зіркзе, 69).
Попередження: Омородіон — Фернандеш.
Вилучення: Фернандеш, 80.