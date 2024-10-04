Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 3 жовтня 2024 року.

Манчестер Юнайтед у матчі другого туру основного етапу Ліги Європи врятувався від поразки проти Порту. Матч закінчився із рахунком 3:3.

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині зусиллями Рашфорда, а потім на 20 хвилині Гойлунн подвоїв перевагу "червоних дияволів".

Однак потім "дракони" зібралися і ще до перерви зрівняли цифри на табло — авторами голів стали Пепе та Омородіон.

На старті другого тайму Порту вийшов уперед завдяки Омородіону, який оформив дубль, проте на другій компенсованій хвилині Магвайр у своєму стилі врятував МЮ від поразки.

Також зазначимо, що з 80 хвилини команди Еріка тен Гага грала в меншості після вилучення Фернандеша, який отримав другу жовту картку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Манчестер Юнайтед у рамках 2 туру Ліги Європи-2024/25:

Порту — Манчестер Юнайтед 3:3

Голи: Пепе, 27, Омородіон, 34, 50 - Рашфорд, 7, Гойлунн, 20, Магвайр, 90+2.

Порту: Кошта — Маріу Лопеш, Педру, Перес, Моура — Гонсалес, Еуштакіу (Вієйра, 77), Варела (Лоудер, 90) — Пепе (Фернандеш, 63), Омородіон (Груїч, 77), Галено.

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт (Еванс, 78), Мартінес (Магвайр, 78), Далот — Каземіро, Еріксен — Діалло (Антоні, 68), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 46) — Гойлунн (Зіркзе, 69).

Попередження: Омородіон — Фернандеш.

Вилучення: Фернандеш, 80.