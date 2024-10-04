Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Порту.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував врятовану нічию у матчі другого туру основного етапу Ліги Європи проти Порту (3:3).

"Ми розпочали гру дуже добре, домінували, забили два голи, а потім втратили контроль. Початок був добрим, середина була не дуже, а потім ми дуже добре завершили. На цьому стадіоні важко грати, але ми змогли повернутися з 2:3.

Нам потрібно краще володіти м'ячем, продовжувати перемикатися. В нас був добрий склад, гарний план, але нам потрібно краще захищатись. Не так давно у нас було три сухі матчі, тож ми це вміємо. Ми досягнемо свого.

Не судіть нас зараз, судіть нас наприкінці сезону. Ми у процесі, ми будемо вдосконалюватись. Ми мали два сезони, коли ми виходили у фінал, ми продовжимо боротися. Ви бачите дух та зв'язок між персоналом та командою. Гравці єдині, у них сильний дух, і вони хочуть досягти успіху. У нас гарний настрій, але в деяких моментах нам потрібно посилити гру, особливо у захисті", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Порту — Манчестер Юнайтед.