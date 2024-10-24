Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного раунду Ліги Європи, який пройде 24 жовтня, розпочавшись о 19:45.

У рамках третього туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Рома зустрінеться з київським Динамо.

РОМА — ДИНАМО

ЧЕТВЕР, 24 ЖОВТНЯ, 19:45. СТАДIО ОЛIМПIКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕРДАР ГЕЗЮБЮЮК (ТУРЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

І знову в суперниках римський гранд, і знову матчі із наймогутнішим історичним бекграундом. Якщо з Міланом Динамо грало лише товариські матчі, то за іграми з Ромою можна вивчати найлегендарніші сторінки історії киян. Наприклад, по голу Горана Гавранчича можна перевіряти, чи стежила за матчами Динамо конкретна людина у нульові. Адже матч потім скасували через безчинства італійських ультрас, і один гол Горана змінився на технічні 3:0 на користь Динамо – яке обіграло “вовків” і вдома. Але цей гол, безжально стертий регламентом, залишився в пам'яті цілого покоління кращим, ніж більшість нестертих.

Наступна дуель у сезоні-07/08 демонструвала вже падіння Динамо. Програш у Римі 0:2 у першому колі – і одразу відставка Дем'яненка; потім повернення Сабо, але він навіть до гри у відповідь не дотягнув; все було так погано, що його замінив Олег Лужний, котрий програв римлянам 1:4. Ну а зараз Шовковського за програш Ромі ніхто й лаяти не буде... Але досить нити. Занадто часто ми говоримо про українські гранди як про жертви – хоча у суперників проблем не менше.

У тилу ворога

Зараз саме Рома опиняється у ситуації, коли до жовтня вона може мати дві відставки. Іван Юрич надав грі "вовків" суперкороткий імпульс, але в останніх п'яти матчах вони мають одну перемогу. Програли навіть Ельфсборгу в попередньому турі Ліги Європи – і чи впевнені ви, що навіть нинішнє Динамо слабше за шведiв?

Юрич з самого початку виглядає не так на своєму місці. Якщо навіть не брати до уваги чисто психологічні невідповідності місця та особистості – Рома все-таки унікальна своїм рівнем тиску на кожного тренера, а Юрич навіть у середняках не вирізнявся харизмою – з погляду тактики хорват теж не дуже підходить клубу. Він замикає будь-яку свою команду у жорсткі тактичні рамки – і, як наслідок, навіть неймовірно швидка адаптація Довбика не дає розцвісти атаці. Пеллегріні та Дібала не можуть проявити себе як слід.

Кадри вирішують все

Юрич тільки звикає працювати з грандом – і у контексті роботи з Динамо ключовим виглядає питання ротації. Прямо зараз “вовки” на десятому місці в Серії А, але від зони Ліги чемпіонів відстають лише на 4 пункти – і для них незрівнянно важливіше почати перемагати в чемпіонаті, ніж у групі Ліги Європи. Минулого сезону вони програли Славії та зіграли внічию у Женеві – що це змінило?

Значить, можна чекати на дубль, який у Роми... чудовий. Це незрівнянно з Лаціо, який виходив проти Динамо із зірками Салернітани на вістрі. Шомуродов, Паредес, Ермосо, Гуммельс, Суле були б бажаними гостями в багатьох командах Серії А. Але факт залишається фактом: варто було застосувати невелику ротацію, виставити далеко не повністю другий склад, як програли Ельфсборгу.

Керувати довгим складом теж треба вміти, це більше, ніж просто розкидати гравців по двох різних 11-ках. Юрич ніколи навіть просто єврокубковою командою не керував, не кажучи вже про “обтяжуючі обставини” у вигляді: а) приходу в команду посеред сезону; б) необхідності працювати з двома десятками сильних гравців, кожен із яких хоче грати; в) керівництва такою складною командою, як Рома. І, до речі, можна сказати, що Шовковський мистецтвом управління топ-клубом володіє краще.

Динамо, по-перше, у вихідні розірвало Оболонь, зовсім не напружуючись. 3:0 на 30-й хвилині – це вам не з Інтером рубатися. Крім цього, ми можемо побачити багатьох із тих, хто навіть у такому тренувальному матчі грав небагато. Вівчаренко, Волошин, Рубчинський дивилися дербі з лави, але можуть вийти сьогодні – а Ванат, мабуть, саме парою голів “пивоварам” гарантував собі місце в основі.

Другий склад Роми, повторюся, все одно виглядає дуже круто. Але проблема будь-яких других складів – у винятковій незіграності. Грубо кажучи, Паредеса брали в Рому явно не для того, щоб він зігравався із Шомуродовим – а він сам ставив автограф під контрактом не заради того, щоб грати проти киян. Сподіваюся, хоча б другий матч проти римського гранда Динамо проведе гідно – бо гру проти Лаціо складно охарактеризувати інакше, окрім слова “ганьба”.

Слова, слова, слова

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський:

Рома має великий відсоток ударів у площину воріт, що свідчить про те, що вони прагнуть грати в атакуючий швидкісний футбол. Також вони забивають у другій половині матчу, що свідчить про їхній хороший фізичний стан.

Якщо ми говоримо конкретно про матч із Інтером, то він загалом був рівним, але вирішальною стала помилка захисника, який підслизнувся, у результаті чого пройшла швидка атака Інтера, що завершилася голом. При цьому Рома також мала непогані моменти для взяття воріт.

Безумовно, Довбик додав їм додаткові можливості, які вони використовують в атаці. Тому я чудово розумію, що у нас завтра буде непростий матч із командою, що представляє один із топ-чемпіонатів Європи. І ми будемо намагатися використати ті моменти, на які звернули увагу при підготовці до цієї гри – як в обороні, так і в атаці.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський:

Думаю, Рому немає сенсу представляти, оскільки команда завжди бореться за найвищі місця в чемпіонаті Італії, а в єврокубках, напевно, вже протягом останніх років десяти грає на дуже високому рівні. Ми сьогодні розібрали суперника, головний тренер вказав на їхні помилки, яких вони припускаються в обороні та атаці, на що потрібно нам звернути увагу. Думаю, що завтра тренерський штаб нам ще підкаже, як потрібно правильно грати проти них. Тому все робитимемо, що від нас залежить.

Головний тренер Роми Іван Юрич:

Ми поки що на півдорозі. У матчі з Інтером ми побачили велику волю, з іншого боку – у нас абсолютно немає переможного менталітету. В останніх 17 матчах у нас 3 перемоги. Це не менталітет Роми, він на нижчому рівні.

Я бачу зростання багатьох гравців, але ми не те, чим має бути Рома – командою, яка виграє матчі. Треба змінити менталітет. Виступом загалом я задоволений, але результатів недостатньо. Я не виправдовуюся, тут усе є, треба реагувати з характером. Команда має показати, з чого вона зроблена.

Є проблеми з психологією. Є гра, є футболісти. Ми не на рівні Інтера, але гравці в нас є. Із завтрашнього дня я хочу побачити інші речі. Я хочу більше речей, більше зла. Гравці повинні змінити ситуацію, для цього вони повинні стати звірами. Я очікую інші речі завтра.

Орієнтовні склади

Рома: Раян — Ермосо, Н'Діка, Гуммельс — Анхеліньо, Паредес, Пізіллі, Абулхамід — Бальданці, Суле, Шомуродов

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко, Бражко — Караваєв, Буяльський, Кабаєв — Ванат

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