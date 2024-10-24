Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють римська Рома та Динамо Київ.

Італійська Рома та київське Динамо зіграють у третьому турі Ліги Європи УЄФА на Стадіо Олімпіко.

Іван Юрич, після поразки від міланського Інтера (0:1), залучив до стартового складу Челіка та Ермосо в трійці центральних захисників, тоді як Ле Фе, Пізіллі та Анхеліньйо зіграють у півзахисті, а Бальданці долучиться до нападу з Артемом Довбиком.

Олександр Шовковський, на тлі розгрому Оболоні в дербі (5:1), використав із перших хвилин Нещерета в рамці воріт, тоді як Біловар та Вівчаренко гратимуть на флангах оборони, Михайленко, Андрієвський та Рубчинський зіграють у центрі поля, а Тимчик, Герреро та Волошин розташуються попереду.

Рома: Свілар — Челік, Ндіка, Ермосо — Залевські, Коне, Ле Фе, Пізіллі, Анхеліньйо — Бальданці, Довбик.

Запасні: Марін, Раян, Крістанте, Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Дібала, Сангаре.



Динамо Київ: Нещерет — Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Андрієвський, Рубчинський — Тимчик, Герреро, Волошин.

Запасні: Бущан, Моргун, Дячук, Бражко, Шапаренко, Ванат, Караваєв, Кабаєв, Малиш, Буяльський, Дубінчак.



Гра Рома — Динамо Київ почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.