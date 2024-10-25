Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 24 жовтня 2024 року.
Порту - Гоффенгайм, Getty Images
25 жовтня 2024, 00:54
Португальський Порту на своєму полі переміг над німецьким Гоффенгаймом з рахунком 2:0.
Перемогу "драконам" забезпечили голи Джало та Саму.
Огляд матчу:
Порту — Гоффенгайм 2:0
Голи: Джало, 45+2, Омородіон, 75.
Порту: Діогу Кошта, Моура, Тіагу Джало (Зе Педру, 84), Перес, Мартім, Ніко Гонсалес, Варела, Хайме (Фабіу Вієйра, 60), Галено, Пепе Акіно (Гонсалу Боржеш, 90+2), Омородіон (Намасо, 90+2).
Гоффенгайм: Бауманн, Нсокі, Чавес (Дрекслер, 79), Штах, Крамарич, Прасс (Юрасек, 84), Жандре, Бісгоф, Грілліч (Тохумджу, 70), Бруун Ларсен (Беріша, 70), Гложек (Табакович, 70).
Попередження: Нсокі (45), Перес (54), Варела (77), Ніко Гонсалес (83).