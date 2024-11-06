Ліга Європи

Наставник угорської команди поділився своїми думками перед грою з "біло-синіми".

Головний тренер угорського Ференцвароша Паскаль Янсен прокоментував майбутній матч четвертого туру основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

"Київське Динамо досі грало з сильним суперниками, але можу всіх запевнити, що завтра все буде так само. Ми також програли в перших двох турах, але виграли гру з Ніццею.

Всі команди основного етапу являють собою серйозну ігрову міць, тому ми очікуємо на сильне Динамо, але боротимемося за три очки в кожному матчі.

Звичайно, команди схожі тим, що вони домінують у своїх домашніх чемпіонатах, але в Лізі Європи ми показуємо трохи різне обличчя.

Той факт, що Динамо знаходиться внизу таблиці, не має нас бентежити, ми повинні вийти на поле з повною концентрацією", - наводить слова Янсена прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Ференцварош відбудеться завтра, 7 листопада, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.