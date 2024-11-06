Ліга Європи

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з Ференцварошем.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував майбутній матч четвертого туру основного етапу Ліги Європи проти угорського Ференцвароша.

"Перші ігри та опоненти були достатньо непрості. Щодо Ференцвароша, це дуже непоступлива команда, яка теж хоче перемагати. Ми розбирали їхню гру і ще подивимося відео. Повторюся, це непроста команда. Дуже хочеться здобути перші очки, тож завтра зробимо усе можливе задля перемоги.

На жаль, ми вже звикли грати не вдома, але дуже хочеться виходити на поле при своїх трибунах у Києві. Сподіваюся, скоро це буде можливим.

Звісно, відновлення фізичних кондицій непросте, але не хочу жалітися. На футбольному полі усі рівні, ніхто не буде дивитися на те, скільки ми добиралися чи де ночували. Завтра хочемо показати, що неважливо, яка у нас була дорога.

Думаю, на полі буде багато боротьби. Ми розбирали гру Ференцварошу — гравці добре накривають, багато пресингують, вони націлені на атаку. Але й у нас є свої козирі, ми готувалися. Думаю, буде цікава гра", — наводить слова Бражка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Ференцварош відбудеться завтра, 7 листопада, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.