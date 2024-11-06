Ліга Європи

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з Ференцварошем.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував майбутній матч четвертого туру основного етапу Ліги Європи проти угорського Ференцвароша.

"Кожен тренер прагне перемагати. Щось вдається, щось – ні, це футбол. Ми граємо проти команд, які так само ставлять перед собою завдання. Безумовно, перед кожною грою є хвилювання. Ми розбираємо суперників, як їхні командні дії, так і окремих виконавців.

Протягом останніх шести років Ференцварош постійно посідає перші місця у чемпіонаті, постійно грає на високому рівні. Минулого сезону були певні досягнення у вигляді великої різниці забитих і пропущених м’ячів. Тренер, який здобув останню перемогу у чемпіонаті, на жаль, прийняв рішення поїхати до країни, як зараз воює проти нас. Новий тренер з Нідерландів, при ньому команда показує непогану гру, намагається володіти м’ячем та мало пропускає, за винятком минулої гри з Дебреценом, який завершився унічию 2:2. Ференцварош з будь-яким суперником намагається грати у свою гру, має свій стиль. Ми це намагалися донести до наших гравців. Тому, вважаю, завтра буде дуже цікава, безкомпромісна боротьба.

Мені складно говорити про команду суперника. У цьому сезоні вони мали можливість підсилитися, запросили 6-7 гравців, які сумарно коштували близько 10 мільйонів євро. Нам же ситуація у нашій країні не дозволяє провести таке підсилення, у нас є можливість грати лише своїми вихованцями або українцями. Звісно, це накладає певний відбиток на наші дії. Поки ми тут розмовляємо з вами на пресконференції, в Україні, зокрема, у Києві знову лунає повітряна тривога.

Для наших молодих гравців це, безумовно, великий досвід і хороша можливість відчути найвищий рівень матчів міжнародних турнірів, зокрема, Ліги Європи. Якщо ми хочемо розвиватися, ми маємо постійно удосконалюватися та грати з командами високого класу. Для України й українського футболу це дуже важливо попри усе, що відбувається, показувати, що ми будемо до останнього усіма силами боротися за те, що для нас важливо. Це стосується і конкретно футболу, й в цілому, інших речей.

Наскільки важко вам грати домашні матчі за кордоном, і чи хоча б трохи почуваєтеся, як вдома у Гамбурзі? Це риторичне питання. Звісно, ситуація була б зовсім іншою, якби ми грали у Києві за підтримки своїх уболівальників, на майже заповненому стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського чи НСК Олімпійський. Ми дякуємо цьому місту за те, що воно прийняло нас та робить усе можливе, щоб ми відчували себе тут, як вдома. Для нас це дуже важливо. Загалом, хочу подякувати усій Німеччині за підтримку, яку ми постійно відчуваємо з вашого боку. Але, скільки б ми не говорили, що граємо вдома, насправді це не зовсім так.

Ми серйозно налаштовуємося на кожну гру, вивчаємо кожного суперника та завжди виходимо на поле, щоб перемагати, показуючи свою гру. Робити прогнози, оцінювати шанси та намагатися знаходити перевагу у тій чи іншій команді – це завдання ваше, журналістів", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Ференцварош відбудеться завтра, 7 листопада, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.