Команди визначились з ігровими формами.
Динамо, фото Динамо
07 листопада 2024, 13:37
Сьогодні «Динамо» проведе свій черговий матч в основному раунді Ліги Європи УЄФА.На "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі "біло-сині" прийматимуть Ференцварош. Гра розпочнеться о 22:00.
Вранці у день гри на стадіоні відбулася традиційна передматчева нарада з організаційних питань. Серед іншого було затверджено у формах яких кольорів проведуть зустріч суперники.
Динамівці зіграють у своїй основній формі білого кольору, динамівський голкіпер – у жовтій амуніції. Гості ж проведуть зустріч у чорних кольорах. Воротар Ференцвароша гратиме у червоному.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.