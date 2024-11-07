Ліга Європи

Команди визначились з ігровими формами.

Сьогодні «Динамо» проведе свій черговий матч в основному раунді Ліги Європи УЄФА.На "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі "біло-сині" прийматимуть Ференцварош. Гра розпочнеться о 22:00.

Вранці у день гри на стадіоні відбулася традиційна передматчева нарада з організаційних питань. Серед іншого було затверджено у формах яких кольорів проведуть зустріч суперники.

Динамівці зіграють у своїй основній формі білого кольору, динамівський голкіпер – у жовтій амуніції. Гості ж проведуть зустріч у чорних кольорах. Воротар Ференцвароша гратиме у червоному.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.