Ліга Європи

Розповідаємо про суперника київського Динамо.

Сьогодні київське Динамо зіграє з великою командою.

Таке визначення може здатися надто гучним на тлі Барселони, Баварії, Реалу та різних Манчестерів – але Ференцварош виглядає бідним родичем на їхньому тлі тільки зараз. За часів, коли футбол став ринком, а потім ще й справа Босмана вдарила, команда з Будапешта стала глибокою футбольною периферією.

У часи ж, коли футбол тільки зароджувався на світовій футбольній карті, Ференцварош міг панувати, міг, через особливості угорської політики, страждати, але нікому й ніколи не спадало на думку сумніватися, що “фраді” – великий клуб.

Але про все по порядку.

Перша футбольна експансія на континенті

Хоча батьківщиною футболу, звичайно ж, стала Англія, перші місця, де стали всерйоз аналізувати гру чужинців, підходити до неї як до науки, переймати краще від шефілдської забави і відмовлятися від гіршого, були розташовані в Австро-Угорщині.

Легендою стали віденські кав'ярні, де було обговорено деталі футбольної тактики; обстановка, в якій про гру говорили в Будапешті, була не такою пафосною, але це, можливо, було і на краще – золота ера мадьярів тривала довше.

Саме на полях Угорщини (окей, ще й Австрії) першими у світі стали ставитися до футболу як до чогось більшого, ніж біганина, в якій перемагає атлет, який сильніше б'є по бичачому міхуру. Саме тут ставили за завдання переграти, а не перебігати та перестрибувати суперника; саме тут стали робити ставку на тактику та комбінації.

Вищою демонстрацією цього стали перемоги угорців над Англією 6:3 на Вемблі та 7:1 на Непштадіоні у 1953-54 рр.., які остаточно продемонстрували перемогу техніки та руху над голою “фізикою”.

Але це був кінець шляху, а до цього угорці були спочатку диваками-ідеалістами, потім новаторами, потім представниками однієї з течій, яка не вважалася об'єктивно кращою за течію, в якій всі 11 гравців розподілені за своїми зонами і практично не залишають кожен свою.

Ніхто ж не знав, що саме підхід, при якому всі повинні вміти все потроху, буде вірним. Вся світова еволюція взагалі-то призвела до фрагментації, до розподілу на дедалі більше вузьких фахівців. Нікого не дивує, що в сучасному світі є десятки видів, наприклад, лікарів – і хто б міг подумати, що в соккері успішним виявиться протилежний вектор.

Коли рекорди виглядають вічними

Весь час до Другої світової в угорському соккері правили бал МТК та “фраді”. Унікальністю історії того протистояння була космічна, неймовірна результативність. Ференцу Деаку належить рекорд, який, напевно, буде вічним: за чемпіонат-45/46 він забив 66 м'ячів (лише у 34 матчах!), ніхто і ніколи не забивав за один сезон європейського чемпіонату більше. Форвард Імре Шлоссер у свій час був найкращим бомбардиром в історії Ференцвароша, поклавши 258 голів всього в 155 матчах.

Величезною проблемою тих “фраді”, як і будь-якої команди до епохи єврокубків, була мінімальна кількість можливостей себе показати. У такі моменти розумієш минулі покоління, які дуже високо цінують товариські ігри: у ті часи кожне турне, кожен матч був винятковою нагодою показати себе.

Але якщо ми говоримо про офіційні турніри, то “фраді” виблиснули на ЧС-1938. Збірна Угорщини з вісьмома (!) представниками Ференцвароша у складі дійшла до фіналу турніру, а Дьордь Шароші , який побив рекорд Шлоссера по голах за “фраді”, забив на кожній зі стадій турніру.

До фіналу мадяри дійшли і на ЧС-1954... але до цього успіху Ференцварош мав лише непряме відношення. Велику команду, як і багатьох інших великих людей, вбили комуністи. Страшний, кривавий режим Ракоші ставив собі за мету створення команди-мрії – поряд, звичайно з традиційними комуністичними метами на кшталт придушення прав, свобод, будь-яких ідеологій, крім правлячої.

Особисто Ракоші наказав перейменувати на Ференцварош в Кініжі – на честь легендарного полководця Павла Кініжі, а також поміняти кольори команди на червоно-білі. Командою мрії головний народний клуб Угорщини теж не став: під таку справу міноборони “взяло під опіку” футбольний клуб Кішпешт, перейменувало на Гонвед і туди зібрало всіх найкращих.

Шандор Кочиш, найкращий бомбардир в історії збірної Угорщини (та й серед усіх збірних світу досі мало бомбардирів, які забили більше, ніж 75 голів Кочиша), починав у таборі “фраді”, але перейшов у Гонвед у 1950-му. Ласло Будай і Золтан Цибор, майбутня зірка Роми та Барси, тоді ж пішли з Ференцвароша – правда, спочатку до третіх клубів, але, тим не менш скоро опинилися в Гонведі.

А багато прекрасних інших гравців, на кшталт того ж Деака , просто пішли – оскільки “фраді” стали зовсім неамбітною командою. Воротар “золотої” збірної Угорщини Дьюла Грошич все життя мріяв грати за Ференцварош, але був позбавлений цієї можливості – і лише у 83 (!) роки в одному з товариських матчів провів кілька хвилин, виконавши таким чином мрію.

Перший після богів

На щастя, футбольні вбивства відрізняються від звичайних, що тут жертву можна воскресити. Після цілковитого штилю у п'ятдесяті Ференцварош став чемпіоном уже 1963-го. Йому допомогла гра справжнього генія атаки – Флоріана Альберта.

Якщо в п'ятдесяті збірна Угорщини була дрімтiмом, тренер якої був змушений обирати із суперзірок (можете собі уявити: навіть той самий Деак зіграв всього в 20 матчах за збірну, нехай і забив за неї 29 голів! Пушкаш і Кочиш були ще сильнішими), то в команді шістдесятих була одна зірка.

Той чвертьфінал, до якого Альберт витяг збірну на ЧС-1962, дозволив йому стати одночасно найкращим бомбардиром та найкращим молодим гравцем турніру одночасно; за чотири роки він дотяг збірну до тієї ж планки і став найкращим бомбардиром Кубка чемпіонів.

Подібні досягнення дозволили Альберту бути удостоєним Золотого М'яча-1967. Зважаючи на все, йому ще довго залишатися єдиним володарем призу в історії, який всю кар'єру провів в одному клубі.

Звичайно ж, для всієї української аудиторії Ференцварош завжди асоціюватиметься з одним матчем. Динамо Валерія Лобановського та Олега Базилевича завдало себе європейській карті, обігравши у фіналі 1975-го саме Ференцварош . Суперупевнена перемога могла стати приводом навіть недооцінювати той склад: мовляв, “фраді” вже не ті, Альберт на той час вже закінчив.

Але на шляху до фіналу ця команда вибила Ліверпуль, який найближчими роками візьме чотири (!) Кубки чемпіонів, Мальме, яке теж скоро гратиме у фіналі, просто дуже сильну в ті часи Црвену Звезду та Кардіфф. Ні, Ференцварош у сімдесяті був ще винятково сильним – інше питання, що його часи вже потроху закінчувалися.

Улюбленець секторів... Будапешта

“Фраді” було чим далі, тим складніше конкурувати з великою Європою. Частково золоті часи похитнули ті самі комуністи, через які найкращі угорці, навіть ризикуючи життям (і це не фiгура мови: Шандор Сюч був страчений за спробу незаконно перетнути кордон), тікали з країни, щоб панувати в Барселоні, Реалі, італійських грандах.

Частково, звісно, сама Європа змінилася: тепер уже вона перейняла від угорців найкраще, а найкращі мадярські футболісти відкотилися на рівень у кращому разі середняків. Але так чи інакше: після того самого 1975-го “фраді” 47 років не могли вийти в європейську весну.

Як і у випадку з суперником Ференцвароша у фіналі 1975-го року, проблеми було б продуктивніше шукати всередині. Навіть без кривавих режимів клуб міг собі дозволити по 10 років не вигравати чемпіонство , даючи “правити” то Уйпешту, то Дьйору . У дев'яності найкращим бомбардиром “фраді” в одному із сезонів став українець, Ігор Нінченко . Чи чули взагалі про такого? Навіть якщо так, він, як мiнiмум, жодного разу не зіграв за збірну України. Так змінилися часи: колись Кочиш, колись Цибор, а колись Нінченко.

У зв'язку з цим дуже приємно визнати, що зробив Ференцварош great again інший український форвард. Про це ми писали кілька років тому дуже багато, але не зайвим буде повторити: Сергій Ребров зробив у Ференцвароші визначну роботу.

Він прийшов у команду, яка за попередні 14 років виграла лише одне чемпіонство, чудово адаптував до неї новачків – і не лише виграв три чемпіонства поспіль, а й вивів “фраді” у групу ЛЧ вперше за 25 років, і заклав фундамент домінування команди.

Ребров міг би працювати дипломатом, настільки вміє всім подобатися – принаймні, складно назвати іншу людину, яку так поважали б і в Динамо і Шахтарі. Але що далі, то більше внутрішня кон'юнктура Угорщини дисонувала з українською – і Ребров виїхав, мабуть, в останній момент, коли можна було виїхати без репутаційних втрат.

Після цього Ференцварош спробував зовсім відповідати порядку й призначив колишнього тренера російської збірної, але це закінчилося катастрофою у вигляді вильоту у кваліфікації ЛЧ від фарерської (!) команди.

Що зараз?

Зараз із “фраді” працює людина, кар'єра якої головним тренером почалася зі слів: “Нам потрібен тренер, який буде повністю зосереджений на роботі в АЗ та з АЗ”. Арне Слот, той самий Арне Слот ще в момент роботи в Алкмарі вів переговори з Феєнордом, надто активно прагнув у Роттердам – і отримав звільнення з подібним формулюванням.

Тільки завдяки цьому Паскаль Янсен у 47 років отримав можливість працювати з дорослими гравцями – але, треба віддати належне, він скористався цим шансом.

Янсен дуже непогано працював у Алкмарі три роки. У першому ж сезоні, де він так негайно зайняв слот Слота, була “бронза”, у повноцінних сезонах – п'яте та четверте місце. Навіть у сезоні-23/24, під час якого Паскаля звільнили, у “сирних фермерів” був старт із – увага! – восьми перемог у дев'яти матчах. Потім, звичайно, пішло багато осічок, але звільнення Паскаля все одно виглядало дуже сумнівним. Від себе припущу: босам АЗ було прикро, що місце у ЛЧ “горить”.

Адже Аякс провалився так, що якийсь час йшов на останньому місці, одна з трьох вакансією в головному єврокубку була вільна, не зайнята місцевим “китом” – але цю вакансію зайняв Твенте, а не АЗ.

До роботи головним тренером Янсен багато років працював у різних молодіжних командах. Можливо, й у Ференцвароші чекали на довіру молоді – але цього й близько немає. Голландець ставить на досвідчених гравців – і, якщо конкретно, на легіонерів, благо їх дуже багато. У топ-16 команди за кількістю зіграного часу в чемпіонаті – лише два угорці. До речі, цілком імовірно, що це два найвідоміші гравці.

До Барнабаша Варги була прикута велика увага в один із днів Євро, коли воротар шотландців мало не вбив його під час зіткнення. Обійшлося, згодом навіть Собослаї виходив у його футболці на знак підтримки – але й на Євро Варга опинився не просто так.

Бути викликаним до збірної з будь-якого угорського клубу складно, але 29 голів бомбардира за сезон не залишили Россі вибору. Барнабашу вже 30 років, він навряд чи кудись поїде з рідної ліги – але зараз він на піку форми і вкрай небезпечний у штрафному майданчику. Єдине, питання щодо його стану безпосередньо на листопад. Після сезону з 29 голами в 40 матчах у Варги всього чотири в 11. Можливий і спад – у тому числі через той самий струс.

Ну а Денеш Дібус – це угорський Шовковський. Нехай Денеш і не вихованець клубу, але до 33 років він награв уже 430 матчів за “фраді” – вище лише зірки. До третього місця за іграм за Ференцварош йому залишилося три гри (Альберт), до другого – 20 (Шароші), а ось до лідерства – аж 126 (там зірка дев'яностих та нульових Петер Ліпчеї). Дібус воротар надійний, стабільний, але не видатний; тому в збірній сидів і під Кіраєм, і під Гулачі.

Козирі Ференцвароша криються, все ж таки, в атаці. Ми бачили Салданью в атаці Партизана, тепер побачимо і в атаці “фраді”. При всiй вбогостi сербського суперника, свої два голи бразилець тоді забив – зараз “почет” у цього “короля” набагато потужніший.

Його проблема в тому, що Янсен віддає перевагу моделі з одним форвардом і не завжди випускає Салданью в основі – але навіть так він забив 7 голів в 11 матчах!

Конкуренція на позиції бомбардира у Ференцвароша найжорсткіша. Нічого не вдієш: і Варга, і Салданья – бомбардири, їх не посунеш на фланг чи вглиб. Тому, наприклад, у найважливішій грі проти Академії Пушкаша Салданья замінив Варгу на останні півгодини – і оформив хет-трик.

З інших футболістів відзначу вінгера Адама Траоре . Це, звичайно, не той вінгер , що змушував тремтіти всю АПЛ (хоча він теж малієць! І навіть більше того: теж регулярно навішує на бомбардира, який пережив струс мозку!), але все одно дуже кваліфікований гравець. Українському клубу він уже забивав – коли допомагав Шеріфу обіграти Шахтар де Дзербі.

Янсен робить ставку на 4-2-3-1, і з такою бандою а атаці його Ференцварош може серйозно напружити динамівську оборону. Але якщо загалом, боятися “фраді” не варто. Голландець непогано справлявся, але нічого видатного не показував в Алкмарі – зараз, у клубі, який звик до титулів, до нього багато питань.

У кваліфікації ЛЧ клуб вилетів від Мідтьюлланна, двічі йому програвши; два останні матчі чемпіонату закінчилися внічию, внаслідок чого “Пушкаш” навіть після розгрому наздогнав їх за очками.

Команда багато пропускає, її оборона тепер по-голландськи наївна – і, за всієї поваги, “фраді” не виглядають суперником якоїсь іншої вагової категорії порівняно з Динамо.

Кияни люблять говорити про традиції – тож можна з них вимагати повторення 1975-го.