Київське Динамо та угорський Ференцварош зіграють поміж собою в четвертому турі Ліги Європи УЄФА в Гамбурзі, на Фолькспаркштадіон.

Олександр Шовковський, після перемоги над петровським Інгульцем (5:2). використав із перших хвилин Волошина на правому фланзі атаки.

Паскаль Янсен, у порівнянні з перемогою над французькою Ніццею (1:0), залучив до стартового складу Раміреса ліворуч у захисті.

Динамо Київ: БущанКараваєв, Біловар, Михавко, ДубінчакБражко, Шапаренко Волошин, Буяльський, КабаєвВанат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко, Рубчинський, Малиш, Герреро, Брагару.

Ференцварош: Дібуш — Макрецькіс, Сіссе, Гартенманн, Рамірес — Ромменс, Абу Фанні — Каді, Захаріассен, Траоре — Б. Ворго.

Запасні: А. Ворго, Ері, Бен-Ромдан, Сальданья, Чівич, Ботко, Солої, Грубер, Каян, Тот, Майга, Місіджан.

Гра Динамо Київ — Ференцварош почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.