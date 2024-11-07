Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та угорський Ференцварош.

Київське Динамо та угорський Ференцварош зіграють поміж собою в четвертому турі Ліги Європи УЄФА в Гамбурзі, на Фолькспаркштадіон.

Олександр Шовковський, після перемоги над петровським Інгульцем (5:2). використав із перших хвилин Волошина на правому фланзі атаки.

Паскаль Янсен, у порівнянні з перемогою над французькою Ніццею (1:0), залучив до стартового складу Раміреса ліворуч у захисті.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко, Рубчинський, Малиш, Герреро, Брагару.



Ференцварош: Дібуш — Макрецькіс, Сіссе, Гартенманн, Рамірес — Ромменс, Абу Фанні — Каді, Захаріассен, Траоре — Б. Ворго.