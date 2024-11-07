Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та угорський Ференцварош.
Назар Волошин, фото ФК Динамо Київ
07 листопада 2024, 20:59
Київське Динамо та угорський Ференцварош зіграють поміж собою в четвертому турі Ліги Європи УЄФА в Гамбурзі, на Фолькспаркштадіон.
Олександр Шовковський, після перемоги над петровським Інгульцем (5:2). використав із перших хвилин Волошина на правому фланзі атаки.
Паскаль Янсен, у порівнянні з перемогою над французькою Ніццею (1:0), залучив до стартового складу Раміреса ліворуч у захисті.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко, Рубчинський, Малиш, Герреро, Брагару.
Запасні: А. Ворго, Ері, Бен-Ромдан, Сальданья, Чівич, Ботко, Солої, Грубер, Каян, Тот, Майга, Місіджан.
Ференцварош: Дібуш — Макрецькіс, Сіссе, Гартенманн, Рамірес — Ромменс, Абу Фанні — Каді, Захаріассен, Траоре — Б. Ворго.
Гра Динамо Київ — Ференцварош почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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