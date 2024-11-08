Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 7 листопада 2024 року.

Рома у матчі четвертого туру основного етапу Ліги Європи у гостях не змогла обіграти бельгійський Юніон (1:1).

Команда Івана Юрича відкрила рахунок на 62 хвилині зусиллями Джанлуки Манчіні, але за 15 хвилин Кевін Макаллістер зрівняв цифри на табло.

Український форвард Артем Довбик вийшов на поле на 55 хвилині, замінивши Ельдора Шомуродова, але допомогти своїй команді набрати три очки не зміг.

Після чотирьох турів Рома набрала п'ять очок і посідає 20 місце у турнірній таблиці ЛЕ, а у Юніона — два бали та 30 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Юніон — Рома у рамках 4 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25:

Юніон — Рома 1:1

Голи: Макаллістер, 77 — Манчіні, 62.

Юніон: Моріс — Сайкс, Берджесс, Макаллістер — Мачіда, Садікі, Ванхутте, Халайлі (Родрігес, 68), Ньянг — Фусейні (Ель-Хаджі, 68), Іванович (Буфаль, 79).

Рома: Свілар — Анхеліньо, Крістанте, Манчіні — Ель-Шаараві (Залевські, 79), Ле Фе (Пізіллі, 55), Коне, Челік — Пеллегріні, Бальданці (Суле, 79) — Шомуродов (Довбик, 55).

Попередження: Ванхутте, Сайкс — Шомуродов, Челік.