Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 7 листопада 2024 року.

Манчестер Юнайтед у матчі четвертого туру основного етапу Ліги Європи впевнено обіграв грецький ПАОК (2:0).

Команда Руда ван Ністерлоя відкрила рахунок у матчі на початку другого тайму, коли на 50 хвилині результативним ударом відзначився Діалло, а через 27 хвилин він же оформив дубль.

Для "червоних дияволів" це була перша перемога в ЛЕ і команда набрала шість очок після чотирьох турів, перебуваючи на 15 місці. У ПАОКа один бал та 33 місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — ПАОК у рамках 4 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25:

Манчестер Юнайтед — ПАОК 2:0

Голи: Діалло, 50, 77.

Манчестер Юнайтед: Онана, Діогу Далот (Мартінес, 65), Еванс, Лінделеф, Мазрауї, Каземіро, Угарте (Еріксен, 65), Бруну Фернандеш, Гарначо (Решфорд, 65), Діалло (Маунт, 81), Гойлунд (Зіркзе, 90).

ПАОК: Котарські, Баба, Коллі, Кендзьора, Кастро, Шваб (Бакайоко, 65), Оздоєв, Камара (Десподов, 75), Тайсон (Шортайр, 84), Живкович, Тіссаудалі (Чалов, 65).

Попередження: Угарте, Каземіро — Тіссаудалі.