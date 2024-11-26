Ліга Європи

Зустріч запланована на четвер, 28 листопада.

Матч п'ятого туру основного етапу Ліги Європи між київським Динамо та чеською Вікторією обслуговуватиме португальська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде 39-річний португалець Луїш Годінью, якому допомагатимуть Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Резервним рефері призначено Рікарда Байшина.

За систему ВАР відповідатиме Тьягу Мартінш та француз Жером Брізар.

Раніше Годінью не перетинався з "біло-синіми", але обслуговував матч Зорі та Роми (0:3) у Лізі конференцій-2021/22 та поєдинок між збірними України та Албанії (1:2) у Лізі націй цього сезону.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Вікторія Пльзень пройде 28 листопада у Гамбурзі, о 19:45 за Києвом.