Ліга Європи

Журналіст Football.ua Владислав Жиряков відправився до Гамбургу на матч київського Динамо у Лізі Європи.

Гамбург зустрів вашого покірного слугу безсонячним небом та дощовою погодою, яка судячи за все не збирається поліпшуватися найближчим часом. Мені залишається лише сподіватися, що ці небесні краплинки не перетворяться на сльози українських вболівальників пізно ввечері 28-го листопада. Для киян цей матч є надважливим з точки зору подальшої боротьби за можливий вихід у плей-офф Ліги Європи, втрата очок з чеською командою практично унеможливить шанси на потрапляння до топ-24.

З перших кроків містом Гамбург відчувається особлива футбольна атмосфера, скрізь можна побачити вболівальників обох команд, які яро підтримують свою улюблену команду... хотілося б мені написати у цьому репортажу, але слід повертатися до реальності. За весь час перебування у місті, я ще жодного разу не побачив бодай одну афішу про гру Динамо — Вікторія. Жодного нагадування про єврокубковий матч, не кажучи вже про зустріч з фанатами однієї з команд.

І це при тому що востаннє один з гамбурзьких клубів грав у єврокубках ще в сезоні-2009/10. Втім жодної зацікавленості у матчі Ліги Європи в місті я не побачив. Якщо враховувати, що в Гамбурзі проживає досить багато українців (за два дні моїх прогулянок по місту я постійно чув рідні моїм вухам фрази: "Шо?" "Де ти?" та "Пішов він на..й"). Тому відсутність навіть мінімального ажіотажу навколо матчу української команди в єврокубках дещо розчаровує. Хоча один таксист турецького походження на ім'я Малік, запитав мене, коли ми їхали на Фолькспаркштадіон: "Чи не на Динамо я збираюся?" та додав "Динамо is very good"... В цей момент в його очах промайнув Валерій Васильович Лобановський, але це не точно.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Продовжуючи тему "футбольного" міста Гамбург мені хотілося б зауважити ще одну цікаву деталь. Зрозуміти можна відсутність реклами матчу Динамо з Вікторією, але як пояснити абсолютне ігнорування містом рідних команд. Знаходячись в Гамбурзі вже другий день, я взагалі не бачив рекламних банерів найближчих матчів Санкт-Паулі або Гамбургу. Також в моє поле зору не потрапляли білборди з однією з команд чи окремих футболістів місцевих клубів. І це при тому що той же Санкт-Паулі грає у першій Бундеслізі та має досить солідну популярність по всьому світу. Реклама гандбольної команди? Звісно, так! Висвітлювання наступного матчу БК Гамбург Тауерс? Практично на кожному кроці! І навіть реклами лінз для зору за участі гравців мюнхенської Баварії більше, ніж афіш з наступним матчем Санкт-Паулі проти Гольштайн Кіль. А я нагадаю, що матч "піратів" з "лелеками" є одним з Північних дербі Німеччини. Дивна ситуація.

За весь час мого перебування у славетному місті Гамбург я зрозумів одну річ. Вболівають тут переважно за Санкт-Паулі ніж за "чорно-біло-синіх". Я не можу сказати, як давно це відбувається. Можливо в місті увесь час більшість вболівала за клуб з однойменного району Гамбурга. Просто факт в тому, що я бачив на людях шалики, шапки, куртки, футболки та іншу атрибутику лише одного клубу — Санкт Паулі. Звісно "динозаври" самі в цьому винні завдяки катастрофічним результатам в останні роки. Однак один з найстаріших та найтитулованіших клубів Німеччини заслуговує на більше від мешканців рідного міста.

Безсумнівно Гамбург заслуговує на увагу своїми історичними пам'ятками такими, як Церков Святого Миколая, Гамбургський Кунстгалле або відомий на всю Європу своєю розв'язністю та шумом Репербан. Однак в Гамбург ми приїхали, насамперед, за футбольним святом, якого до матчу зовсім не відчувається. На жаль...

Хоча кого я обманюю, любі наші читачі? Невже я дійсно думав, що в Гамбурзі буде свято приурочене до матчу Динамо Київ — Вікторія Пльзень, коли в місті таке ставлення до місцевих команд (мова йде не про ультрас Гамбурга і звичайно не про всім відомих "піратів" Санкт-Паулі)? Ах, ці фантазії. Втім, як казав легендарний Шерлок Голмс після виходу з "опіумного" стану: "Фантазії все ж краще, ніж туман у голові". І в чому він неправий?

Час повертатися до наших футбольних справ. Прес-конференція за участі воротаря Динамо Георгія Бущана та головного тренера команди Олександра Шовковського пройшла цілком буденно, якщо не враховувати запізнення офіційних представників українського клубу приблизно на 15-20 хвилин через затори у місті. Великої уваги до себе ця подія не привернула. Окрім мене та ще двох журналістів з України був лише один представник чеських ЗМІ. Доволі впевнена перемога із рахунком 3:1.

Компанія GGBET вважає, що саме Динамо має перевагу. На перемогу "синьо-білих" дають коефіцієнт 2.5. Нічию оцінили в 3.4, а успіх Вікторії — 2.9.

Сама "пресуха" тривала близько восьми хвилин і чимось особливим не запам'яталася. Завершилася вона гаслом від Олександра Володимировича: "Слава Україні!", на що всі гучно відповіли: "Героям слава!" По завершенню я відправився на передматчеве тренування киян. Треба зауважити, що в команді панує чудова атмосфера. Гравці між собою багато жартують, але при цьому дуже зосереджені під час виконання тренувальних вправ. Хоча я так і не зрозумів, якого "Морячка" "на ривках" постійно перемагав Буяльський, але за цим було весело спостерігати.

Повертаючись до конференц-зали Фолькспаркштадіон на передматчеву прес-конференцію офіційних представників чеського колективу, на одному з тренувальних полів поруч із стадіоном мені пощастило побачити вечірнє тренування футболістів команди Гамбург. Подивившись на нього не більше хвилини, я продовжив свій промоклий шлях. Так, весь цей час дощ і не думав зупинятися, тому ваш "раб листа" промокнув та замерз "як цуцик", говорячи народним висловом. Ви подумали я жаліюся? Ха! Чесно вам скажу, я просто кайфую від всього цього навколофутбольного. Дощ, сніг, спека — все одно. Коли ти знаходишся в середині футбольного процесу високого рівня, ти розумієш всі ці маленькі деталі, всю цю "кухню", що впливає на головний продукт Гри — футбольний матч.

На прес-конференцію Вікторії я трішки запізнився, затримавшись на reception біля гарної української жіночки... але то зовсім інша історія. Увійшовши до конференц-зали, мені відразу приділили неочікувано багато уваги представники чеської делегації, мабуть через те, що я був єдиним українським журналістом в приміщенні. Повертаючись до першого українського-чеського двобою журналістів, у матчі-відповіді "синьо-жовта" команда представників ЗМІ програла без шансів — 1:4 або 1:5. Не встигнувши комфортно всістися на своє місце, прес-аташе Вікторії проявив ініціативу та запропонував мені поставити питання півзахиснику чехів Лукашу Калваху.

До настільки стрімкого нападу я не був готовий, але й не розгубився, швидко звернувшись до досвідченого чеха із питанням: "Кого б з гравців Динамо ви відзначили в першу чергу?". На це Лукаш відповів: "Шапаренко, Бражко та вся лінія атаки". Взагалі, прес-конференція Коубека та Калваха відрізнялася своєю "легкістю" та позитивним настроєм. Головний тренер Вікторії час від часу жартував, "загравав" з журналістами та й взагалі не мав "табу" на якісь питання. На моє запитання про фаворита протистояння Мирослав Коубек з посмішкою відповів: "Нам доведеться грати на виїзді, тому буде складно", таким чином саркастично (в хорошому сенсі) відзначивши, що й для Динамо цей матч фактично є виїзним.

Окремо хочеться подякувати Динамо Київ за надання послуг перекладача з чеської на українську мову та самому перекладачу, ім'я якого я, на жаль, забув.

Що ж, дописуючи цю "поему" глибокої ночі, хочеться сподіватися, що мій вояж до Гамбургу принесе довгоочікувану перемогу команді Олександра Шовковського і перед наступним матчем у Сан-Себастьяні, хтось з представників Динамо згадає про фартового журналіста Football.ua зі словами: "Цього нам потрібно брати з собою!"...

І наостанок. Величезна подяка Силам Оборони України за можливість відвідувати європейські міста та висвітлювати матчі українських клубів в Європи. Без Вас, наші Захисники та Захисниці, нічого б цього не було! Ні футболу, ні подорожей, ні життя... Слава Героям загиблим та живим! Слава Україні!

P.S Шановні українці які мешкають у місті Гамбург, не ігноруйте матчі Динамо Київ у Лізі Європи, хлопцям дійсно потрібна Ваша підтримка та допомога. Давайте не будемо зволікати та дамо максимальну підтримку українській команді на міжнародній арені.

P.S Gröninger — ТОП!

P.S В центрі міста, біля житлових будинків в парі метрів від проїжджої частини доріг стоять старі, доглянуті дивани на яких молодь сидить собі безтурботно та попиває якісь "гарячі" або не дуже "гарячі" напої. Для когось це буденність, а для когось мрії...