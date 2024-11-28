Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та чеська Вікторія Пльзень.

Київське Динамо та чеська Вікторія Пльзень зіграють у п'ятому турі Ліги Європи УЄФА на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

Олександр Шовковський, після перемоги над одеським Чорноморцем (3:1), використав із перших хвилин Рубчинського в центрі поля.

Мірослав Кубек, на тлі перемоги над Градец-Кралове, залучив до стартового складу Ірку на вістрі атаки.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Буяльський, Ванат, Шапаренко.

Запасні: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Кабаєв, Малиш, Тимчик, Герреро, Брагару, Михайленко.



Вікторія Пльзень: Єдлічка — Две, Маркович, Ємелка — Каду, Черв, Калвах, Шульц, Суаре — Видра — Ірка.