Ліга Європи

Керманич Динамо висловився про поразку від Вікторії у матчі Ліги Європи.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги Європи київське Динамо зазнало поразки від Вікторії Пльзень з рахунком 1:2.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський відповів на питання щодо плану, який він мав на цю гру з чеським колективом.

"Виходячи з того, який ми мали тактичний план на гру, ми не мали давати можливості супернику діяти через довгі передачі, закидувати м’яча за спини нашим захисникам.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

В принципі, цей план працював до першого пропущеного гола, коли ми дали супернику зіграти саме так. Це індивідуальна майстерність. У подальшому ми перебудувалися, аби створювати тиск та спробувати врятувати гру", — відповів Олександр Шовковський на питання журналіста Football.ua Владислава Жирякова, після чого завершив пресконференцію.

Дивитися відео голів та огляд матчу Динамо Київ — Вікторія Пльзень ви можете на Football.ua.