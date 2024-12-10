Ліга Європи

Призначена бригада арбітрів на матч ЛЄ.

УЄФА призначили арбітрів на матч шостого туру Ліги Європи між Реалом Сосьєдад та київським Динамо.

Головним суддею зустрічі призначено 39-річного німця Харма Осмерса, який працює під егідою ФІФА з 2020 року.

Лайнсменами стануть Домінік Шааль та Штефан Лупп. Четвертий арбітр – Флоріан Екснер.

За систему VAR відповідатиме Бенжамін Бранд. Допомагати йому буде Крістіан Дінгерт.

Матч відбудеться 12 грудня, початок о 22:00. Онлайн-трансляція відбудеться на Football.ua.