Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 11 грудня 2024 року.

Іспанський Атлетік у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи у гостях здобув перемогу над турецьким Фенербахче (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито вже на п'ятій хвилині, коли у воротах турків відзначився Іньякі Вільямс, а потім наприкінці першого тайму він же оформив дубль, подвоївши перевагу "басків".

Ситуація для команди Жозе Моуріньо стала ще гіршою, коли на 69 хвилині Мерт Мюлдюр отримав другу жовту картку та залишив Фенербахче у меншості.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фенербахче — Атлетік у рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Фенербахче — Атлетік 0:2

Голи: І. Вільямс, 5, 45.

Фенербахче: Лівакович — Осаї-Семюел, Джику, Акайдін (Сьоюнджю, 46), Мюлдюр — Юксек, Амрабат — Тадич (Ундер, 72), Шиманські (Джеко, 61), Сен-Максімен (Кахведжі, 72) — Ен-Несірі.

Атлетік: Агірресабала — Горосабель, Альварес (Вівіан, 46), Паредес, Берчіче — Хаурегісар (Прадос, 67), Руїс де Галларета — І. Вільямс (Весга, 85), Сансет, Н. Вільямс (Беренгер, 38) — Гурусета (Гомес, 67).

Попередження: Мюлдюр, Амрабат — Альварес, Гомес, Сансет.

Вилучення: Мюлдюр, 69 (друге попередження).