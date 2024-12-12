Ліга Європи

Українець пропустив минулий матч через проблеми зі здоров'ям.

Рома на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на матч шостого туру основного етапу Ліги Європи проти Браги.

До списку гравців команди Клаудіо Раньєрі потрапив український нападник Артем Довбик, який пропустив минулий матч у Серії А проти Лечче (4:1) через грип.

Нинішнього сезону Довбик провів 18 матчів, у яких забив шість голів.

Нагадаємо, матч Рома — Брага пройде сьогодні, 12 грудня, о 19:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.