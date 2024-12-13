Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 12 грудня 2024 року.

Рейнджерс у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі поділив очки з Тоттенгемом (1:1).

Господарі поля відкрили рахунок у матчі на старті другого тайму зусиллями Ігамане, але на 75 хвилині "шпори" зрівняли цифри на табло завдяки голу Кулусевські.

Після шести турів Рейнджерс і Тоттенгем набрали по 11 очок та займають восьме і дев'яте місця відповідно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рейнджерс — Тоттенгем у рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Рейнджерс — Тоттенгем 1:1

Голи: Ігамане, 47 — Кулусевські, 75.

Рейнджерс: Батленд — Їлмаз (Фрейзер, 80), Проппер, Суттар (Балогун, 35), Таверньє — Байрамі (Беррон, 68), Раскін — Єфте, Діоманде, Черни (Стерлінг, 69) — Хамза (Ігамане, 79).

Тоттенгем: Форстер — Удогі, Дрегушін, Грей, Порро — Біссума (Бергвалль, 61), Бентанкур (Сарр, 60), Джонсон (Соланке, 60) — Вернер (Кулусевські, 46), Меддісон, Сон.

Попередження: Діоманде — Дрегушін, Бергвалль.