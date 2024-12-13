Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 12 грудня 2024 року.
Рейнджерс - Тоттенгем, Getty Images
13 грудня 2024, 08:34
Рейнджерс у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі поділив очки з Тоттенгемом (1:1).
Господарі поля відкрили рахунок у матчі на старті другого тайму зусиллями Ігамане, але на 75 хвилині "шпори" зрівняли цифри на табло завдяки голу Кулусевські.
Після шести турів Рейнджерс і Тоттенгем набрали по 11 очок та займають восьме і дев'яте місця відповідно.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рейнджерс — Тоттенгем у рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:
Рейнджерс — Тоттенгем 1:1
Голи: Ігамане, 47 — Кулусевські, 75.
Рейнджерс: Батленд — Їлмаз (Фрейзер, 80), Проппер, Суттар (Балогун, 35), Таверньє — Байрамі (Беррон, 68), Раскін — Єфте, Діоманде, Черни (Стерлінг, 69) — Хамза (Ігамане, 79).
Тоттенгем: Форстер — Удогі, Дрегушін, Грей, Порро — Біссума (Бергвалль, 61), Бентанкур (Сарр, 60), Джонсон (Соланке, 60) — Вернер (Кулусевські, 46), Меддісон, Сон.
Попередження: Діоманде — Дрегушін, Бергвалль.