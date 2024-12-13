Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 12 грудня 2024 року.

Ліон у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі обіграв Айнтрахт (3:2).

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли у складі гостей відзначився Кнауфф, проте через дев'ять хвилин Шеркі зрівняв цифри на табло.

Потім на 50 хвилині Фофана вивів "ткачів" уперед, а через чотири хвилини Нуама подвоїв перевагу французів після другої гольової передачі Шеркі.

Айнтрахт зміг відповісти лише голом Мармуша на 85 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліон — Айнтрахт у рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Ліон — Айнтрахт 3:2

Голи: Шеркі, 27, Фофана, 50, Нуама, 54 — Кнауфф, 18, Мармуш, 85.

Ліон: Перрі — Тальяфіко (Абнер, 81), Чалета-Цар, Ніакате, Мейтленд-Найлз — Шеркі (Бенрахма, 72), Матич, Толіссо (Тессманн, 81) — Нуама (Верету, 72), Фофана, Ляказетт (Мікаутадзе, 81).

Айнтрахт: Трапп — Теат, Кох, Тута (Скірі, 46), Коллінз — Нкунку (Крістенсен, 46), Дауд, Гьотце (Узун, 63), Кнауфф (Баоя, 79) — Шаїбі (Мармуш, 63), Екітіке.

Попередження: Ляказетт, Тальяфіко, Мейтленд-Найлз, Фофана, Ніакате — Нкунку, Кох, Екітіке, Мармуш, Коллінз, Скірі.