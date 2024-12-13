Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 12 грудня 2024 року.
Ліон - Айнтрахт, Getty Images
13 грудня 2024, 09:25
Ліон у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі обіграв Айнтрахт (3:2).
Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли у складі гостей відзначився Кнауфф, проте через дев'ять хвилин Шеркі зрівняв цифри на табло.
Потім на 50 хвилині Фофана вивів "ткачів" уперед, а через чотири хвилини Нуама подвоїв перевагу французів після другої гольової передачі Шеркі.
Айнтрахт зміг відповісти лише голом Мармуша на 85 хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліон — Айнтрахт у рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:
Ліон — Айнтрахт 3:2
Голи: Шеркі, 27, Фофана, 50, Нуама, 54 — Кнауфф, 18, Мармуш, 85.
Ліон: Перрі — Тальяфіко (Абнер, 81), Чалета-Цар, Ніакате, Мейтленд-Найлз — Шеркі (Бенрахма, 72), Матич, Толіссо (Тессманн, 81) — Нуама (Верету, 72), Фофана, Ляказетт (Мікаутадзе, 81).
Айнтрахт: Трапп — Теат, Кох, Тута (Скірі, 46), Коллінз — Нкунку (Крістенсен, 46), Дауд, Гьотце (Узун, 63), Кнауфф (Баоя, 79) — Шаїбі (Мармуш, 63), Екітіке.
Попередження: Ляказетт, Тальяфіко, Мейтленд-Найлз, Фофана, Ніакате — Нкунку, Кох, Екітіке, Мармуш, Коллінз, Скірі.