Ліга Європи

На киян чекає важкий матч в Стамбулі.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський висловився щодо майбутнього матчу 7-го туру загального етапу Ліги Європи з Галатасараєм. Його слова наводить офіційний сайт киян.

"Насамперед, хочу сказати дякую Туреччині за теплий прийом, за теплі слова підтримки щодо ситуації, яка відбувається у нашій країні. На жаль, вже 11-й рік триває війна, три з яких – широкомасштабна. Ви питали, як керувати, як мотивувати команду. Дуже складно і непросто налаштовуватися на матчі під звуки повітряної тривоги й вибухів. Але ми маємо розуміти: щоб футбол в Україні продовжувався, потрібно продовжувати грати. І хлопці це розуміють. Якщо ми зупинимося, то і футбол зупиниться, це стосується й багатьох інших галузей, не лише спорту. Маємо виконувати свою роботу, працювати й допомагати воїнам захищати наші кордони та робити усе від нас залежне, щоб показати усьому світу: що б не відбувалося, зламати Україну неможливо.

Що стосується безпосередньо вашого питання, крім Бражка, нам завтра також точно не зможе допомогти Денис Попов. Усі інші гравці готові вийти на поле.

Безумовно, для нас це так само новий досвід. Ми раніше вийшли з відпустки. Враховуючи кліматичні умови, які є в Україні, ми не можемо проводити чемпіонат в грудні чи в січні. Ми починаємо його лише наприкінці лютого. Але ми маємо за цих умов адаптуватися до нових реалій і готуватися. Вважаю, що ми провели достатньо плідну роботу, і гравці готові настільки, наскільки вони можуть бути готові після майже 2,5 тижні, протягом яких ми готувалися.

Мірча Луческу — дуже шановна людина не лише в Туреччині, а й в Україні. Ми, постійно, підтримуємо стосунки, спілкуємося з ним. Він приїздив дивитися наші матчі та тренування, ми розмовляли на багато різних тем, й про футбол зокрема.

Давайте будемо відвертими: ми гратимемо проти одного з грандів турецького футболу, команди, яка протягом останніх років успішно виступає та зробила придбання на суму понад 150 мільйонів. Тут грають досвідчені футболісти, представники різних чемпіонатів – і це, безумовно, лише додає ваги. Вони на шостому місці у Лізі Європи та мають непогані шанси пройти далі. Також, якщо не помиляюся, «Галатасарай» один з найкращих за кількістю забитих м’ячів. Повторюся, ми чудово розуміємо, проти кого будемо грати.

Ми говоримо про нашого суперника, але ми, дивлячись на нього, самі готувалися до цієї ігри. І ми будемо намагатися зробити все від нас залежне, щоб продемонструвати якість, настрій і зробити усе, щоб показати пристойну гру. А результат складається з багатьох аспектів: помилок, виконаних моментів тощо", — заявив Шовковський.

Матч Галатасарай — Динамо відбудеться у вівторок, 21-го січня, о 17:30 за київським часом.