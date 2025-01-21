Ліга Європи

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку основного етапу Ліги Європи, який відбудеться 21 січня, розпочавшись о 17:30.

У вівторок, 21 січня, київське Динамо проведе виїзний матч основного етапу Ліги Європи, суперником в якому буде турецький Галатасарай.

Єврокубковий поєдинок прийматиме RAMS Park в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом.

Нагадаємо, раніше команда Шовковського поступилась Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2), Ромі (0:1), Ференцварошу (0:4), Вікторії Пльзень (1:2) та Реалу Сосьєдад (0:3).

Онлайн-трансляція матчу Галатасарай — Динамо Київ

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення Ліги Європи. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.