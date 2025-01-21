Іспанія

24-річний іспанець може змінити клубну прописку.

Центральний захисник Барселони Ерік Гарсія може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного іспанця зацікавлені Жирона та Комо, при цьому італійці вже запропонували "блаугранас" близько семи мільйонів євро.

Зазначається, що Барселона не проти відпустити футболіста, оскільки вона впевнена у продовженні контракту з Рональдом Араухо.

Цього сезону Гарсія провів 16 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.