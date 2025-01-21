Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 20 січня 2025 року.
Челсі - Вулвергемптон, Getty Images
21 січня 2025, 11:24
Лондонський Челсі у матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Вулвергемптон (3:1).
"Сині" відкрили рахунок у матчі на 24 хвилині зусиллями Адарабіойо. Потім наприкінці першого тайму "вовки" зрівняли цифри на табло завдяки голу у виконанні Доерті.
У середині другого тайму команда Енцо Марески змогла взяти себе в руки та забила два м'ячі за п'ять хвилин, а авторами голів стали Кукурелья та Мадуеке.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Вулвергемптон у рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Челсі — Вулвергемптон 3:1
Голи: Адарабіойо, 24, Кукурелья, 61, Мадуеке, 66 - Доерті, 45+5.
Челсі: Санчес — Джеймс (Дісасі, 78), Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Дьюзбері-Голл (Гюсто, 78) — Мадуеке (Джордж, 84), Палмер (Феліш, 88), Нету (Санчо, 63) — Джексон.
Вулвергемптон: Са — Доерті, Буено, Агбаду — Семеду, Андре (Гедеш, 75), Гомес, Аїт-Нурі (Гомеш, 75) — Сарабія (Бельгард, 75), Кунья — Странд Ларсен.
Попередження: Адарабіойо, Кайседо, Джордж, Чалоба — Андре, Семеду.