Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 20 січня 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Вулвергемптон (3:1).

"Сині" відкрили рахунок у матчі на 24 хвилині зусиллями Адарабіойо. Потім наприкінці першого тайму "вовки" зрівняли цифри на табло завдяки голу у виконанні Доерті.

У середині другого тайму команда Енцо Марески змогла взяти себе в руки та забила два м'ячі за п'ять хвилин, а авторами голів стали Кукурелья та Мадуеке.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Вулвергемптон у рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Челсі — Вулвергемптон 3:1

Голи: Адарабіойо, 24, Кукурелья, 61, Мадуеке, 66 - Доерті, 45+5.

Челсі: Санчес — Джеймс (Дісасі, 78), Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Дьюзбері-Голл (Гюсто, 78) — Мадуеке (Джордж, 84), Палмер (Феліш, 88), Нету (Санчо, 63) — Джексон.

Вулвергемптон: Са — Доерті, Буено, Агбаду — Семеду, Андре (Гедеш, 75), Гомес, Аїт-Нурі (Гомеш, 75) — Сарабія (Бельгард, 75), Кунья — Странд Ларсен.

Попередження: Адарабіойо, Кайседо, Джордж, Чалоба — Андре, Семеду.