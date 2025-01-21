Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють стамбульський Галатасарай та Динамо Київ.

Стамбульський Галатасарай та Динамо Київ зіграють у сьомому турі Ліги Європи УЄФА на Алі Самі Єн Спор Комплекси.

Окан Бурук, у порівнянні з нічиєю проти шведського Мальме (2:2), використав із перших хвилин Айхана та Якобса на флангах оборони, тоді як Кутлу повернеться до опорної зони, а Їлмаз зіграє ліворуч в атаці, яку очолить Осімген.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над рівненським Вересом (1:0), залучив до стартового складу Нещерета в рамці воріт, тоді як Біловар та Михавко гратимуть у центрі оборони, а Шапаренко повернеться до центру поля.

Галатасарай: Муслера — Айхан, Санчес, Бардакджі, Якобс — Кутлу, Торрейра — Акгюн, Мертенс, Їлмаз — Осімген.

Запасні: Шен, Гювенч, Демірбай, Єлерт, Нельссон, Демір, Батшуаї, Луш, Ділек, Акман, Балтаджі.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Шапаренко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинський, Караваєв, Саленко, Герреро, Дубінчак, Брагару, Піхальонок, Пономаренко.



Гра Галатасарай — Динамо Київ почнеться о 17:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.