Ліга Європи

Керманич Динамо висловився про нічию у матчі з Галатасараєм.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 київському Динамо героїчним чином вдалося врятувати результативну нічию у гостьовому матчі з Галатасараєм (3:3).

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ще раз хочу подякувати турецькій спільноті, Туреччині, за тепле ставлення, яке отримує команда, перебуваючи тут на зборах. Ми відчуваємо підтримку у зв’язку з ситуацією, яка відбувається в нашій країні. Ми чудово розуміли, що команда суперника на ходу, вона грає свої матчі у чемпіонаті Туреччини, посідає перше місце у турнірній таблиці, має дуже сильний напад і ефективне використання стандартних положень. На жаль, за сценарієм гри ми зробили помилки на початку першого тайму і так само на початку другого тайму, саме під час стандартних положень – після кутових. Розуміємо, що нам треба буде працювати з цим.

Окрема історія – це, звісно, підтримка, яку отримує Галатасарай, граючи вдома при своїх вболівальниках, і це комплімент для турецьких фанів. Завжди приємно грати при переповнених трибунах, а ще більше – коли така шалена підтримка. На жаль, в нашій країні цього немає у зв'язку з війною, яка у нас триває.

Говорячи про уболівальників, я звертав увагу наших гравців на те, що важливо впоратися зі своїми емоціями перед грою, щоб вони не заважали нам діяти при організації як захисту, так і атак. З іншого боку, ми говорили про те, що дуже важливо правильно ухвалювати рішення при організації гри, як в обороні, так і в атаці. І в цьому питанні у нас були проблеми, особливо в першому таймі та й у другій половині зустрічі. Ми ухвалювали не ті рішення, про які домовлялися. Я сподіваюся, що це саме через емоційний стан та шалену підтримку, яку давав стадіон і через тиск, який відчували наші гравці під час матчу.

Ми мали дещо спокійніше розпоряджатися м'ячем у фазі переходу в атаку, адже були дуже непогані моменти, які потрібно було використовувати. Прийняті рішення та технічний брак не дозволяли нам більш вдало виходити в атаку. Я не кажу про завершальні дії, а маю на увазі етап, коли ми мали чудові нагоди, щоб провести дуже ефективні атаки з високими шансами для взяття воріт. А головний момент – це, безумовно, те, що ми навіть за несприятливого для нас рахунку 0:2 і 1:3 продовжували грати, намагалися шукати свої моменти й у підсумку знайшли й награли на нічию.

Чи була це найкраща гра Динамо у цій Лізі Європи? Аналізуючи будь-яку гру, ми не маємо завжди прив'язуватися до результату. Безумовно, він дуже важливий, але іноді результат може не об'єктивно відображати інформацію. Безумовно, перші залікові бали у сьомому турі – це не те, на що ми розрахували на початку. Але маємо те, що маємо, на жаль, ситуація склалася таким чином, і це певний збіг обставин. Сьогодні ми виходили на футбольне поле, щоб показати, що у команди є характер, і як би не склалася ситуація, ми будемо боротися до останнього.

Ми виходимо на кожен матч, аналізуючи дії суперника. Намагаємося зробити свої налаштування на гру і прагнемо в будь-якому поєдинку грати на максимальний результат. Стратегія може відрізнятися залежно від суперника, ситуації, обставин, але у кожній грі ми намагаємося здобути перемогу.

По перерві ми зробили дві заміни, розуміли, що вони мають посилити нашу гру, стабілізувати центр. Ми розраховували на індивідуальні якості Андрія Ярмоленка, на його упевненість й досвід, тому виходили на другий тайм з великим бажанням забити ще.

Ярмоленко? Безумовно, коли гравець, який виходить на заміну, забиває два м'ячі, це говорить про те, що заміна була вдала. І Олександр виконав подачу з кутового, після якого Ярмоленко відзначився, скоротивши рахунок. Тож обидві заміни важливі. Я повторюю своїм гравцям, і вони мають розуміти, що у нас є стартовий склад, який враховує багато моментів, об'єктивних та суб'єктивних деталей. Але наша загальна обойма складається з 28-30 гравців, і кожен у будь-який момент має бути готовий вийти на футбольне поле", — цитує слова Олександра Шовковського офіційний сайт Динамо.

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