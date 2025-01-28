Головний рефері з Ізраїля.
Орел Грінфельд
28 січня 2025, 13:30
Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить матч восьмого туру основного раунду Ліги Європи між київським Динамо і латвійським РФШ.
На поєдинку працюватиме бригада арбітрів з Ізраїлю на чолі з Орелом Грінфельдом.
Асистентами головного рефері будуть: Рой Хассан та Ідан Ярконі. Четвертим суддею поєдинку призначено Галь Лейбовіц.
Нагадаємо, що матч Динамо — РФШ відбудеться у четвер, 30 січня, у Гамбурзі. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.