Ліга Європи

Головний рефері з Ізраїля.

Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить матч восьмого туру основного раунду Ліги Європи між київським Динамо і латвійським РФШ.

На поєдинку працюватиме бригада арбітрів з Ізраїлю на чолі з Орелом Грінфельдом.

Асистентами головного рефері будуть: Рой Хассан та Ідан Ярконі. Четвертим суддею поєдинку призначено Галь Лейбовіц.

Нагадаємо, що матч Динамо — РФШ відбудеться у четвер, 30 січня, у Гамбурзі. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.