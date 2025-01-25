Україна

Тренерський штаб "біло-синіх" отримав добрі новини з лазарету.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко відновився після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний хавбек вже розпочав тренування у загальній групі команди Олександра Шовковського, яка продовжує підготовку на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Бражко отримав травму на початку грудня в матчі Ліги Європи проти Сосьєдада (0:3), після чого пропустив початок підготовки до другої половини сезону та єврокубковий матч із Галатасараєм (3:3).

Нинішнього сезону Бражко провів 25 матчів, у яких забив чотири голи та віддав три асисти.

Свій найближчий матч Динамо проведе проти латвійського РФШ. Гра відбудеться 30 січня.